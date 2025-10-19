Volley A1F. Cuneo, è tempo di derby: oggi sfida contro Monviso. Pucelj: "Andiamo a Villafranca per vincere"

Dopo l'inaspettata e meritata vittoria contro Scandicci, la Honda Cuneo Granda Volley è pronta a tornare in campo e lo farà in un’occasione speciale. Questo pomeriggio si terrà infatti il primo dei tre derby made in Piedmont che il campionato più bello del mondo offrirà in questa stagione.

La prima avversaria piemontese che le Gatte di coach Salvagni si troveranno davanti sono le Pinelle della Wash4green Monviso Volley allenate da Michele Marchiaro. Un match che per le biancorosse evoca ricordi più che positivi. A gennaio scorso infatti era stata proprio la vittoria contro le pinerolesi a dare il via alla striscia di 5 vittorie in casa che hanno portato poi alla risalita in classifica e alla salvezza conquistata con una giornata d’anticipo.

La stagione però è cambiata e ora la musica è diversa: entrambe le società hanno rivoluzionato i rispettivi roster con innesti di qualità per stabilizzarsi e rafforzarsi.

Il Monviso Volley è riuscito a mettere a segno colpi importanti come Malual e Davyskiba: un mercato di alto livello per una società che non nasconde le proprie ambizioni di migliorare la prestazione della scorsa stagione, chiusa al nono posto.

Le Pinelle arrivano al derby con Cuneo con la sconfitta per 3-1 maturata nel match contro Perugia. Per loro dunque ci sarà tanta voglia di riscatto e soprattutto tanta voglia di non deludere i propri tifosi, potendo contare sul loro tifo e sulla spinta del fattore casa nella bolgia nel Pala Bus Company.

Dal canto loro, le Gatte arrivano a Villafranca forti della straordinaria vittoria per 3-0 contro le campionesse della Savino Del Bene Scandicci nella terza giornata. Una vera e propria serata magica al Palazzetto dello Sport di Cuneo, che ha infiammato i tifosi biancorossi. Per le cuneesi una splendida prestazione corale, in cui tutte hanno dato il proprio contributo, a partire da una super Erika Pritchard, premiata MVP con 18 punti messi a segno.

A ben figurare è stata anche la schiacciatrice Maša Pucelj, che ha sfoderato un'ottima prova nonostante la giovane età, 19 anni compiuti a gennaio e alla prima esperienza non solo nella massima serie italiana ma anche in Italia. Per lei 14 punti, di cui 2 muri.

“Sapevamo che Scandicci è una delle squadre migliori in Italia e sapevamo che avremmo dovuto lottare su ogni pallone per stare il più vicino possibile a loro, ma penso che abbiamo sorpreso tutti — e anche noi stesse — con questa vittoria per 3-0. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Tutte in questa partita hanno dato il 101% e grazie a questo abbiamo ottenuto quel risultato”. Queste le sue parole sulla bella vittoria di mercoledì scorso.

“Eravamo davvero preparate tatticamente su di loro, ci siamo allenate molto bene e in partita abbiamo messo in campo tutto questo, e le cose hanno semplicemente funzionato. Abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro in attacco, siamo state aggressive al servizio e le abbiamo fermate con un buon muro e una buona difesa”.

E sull’appuntamento di questo pomeriggio: “Contro Monviso dovremo essere pronte: è un’altra buona squadra contro cui possiamo vincere e andremo in campo con questa mentalità. Sicuramente servirà una buona intesa a muro e in difesa, un buon servizio e una buona ricezione, e dovremo fare il massimo in attacco. Dovremo lottare per ogni punto se vogliamo vincere”.

Obiettivo chiaro dunque per una sfida dal sapore particolare, non solo per l'aria da derby ma anche per la presenza di numerose ex biancorosse nelle file di Pinerolo. Tra queste, la centrale Anna Dodson e il libero Rebecca Scialanca, a Cuneo nella scorsa stagione, oltre ad Amandha Sylves, anche lei ex centrale biancorossa nel 2023/2024. Cuneo ritroverà inoltre Domenico Petruzzelli, sulla panchina delle Gatte dal 2017 al 2022, che ha accompagnato le cuneesi non solo in A1 ma anche nella serie cadetta.

Appuntamento quindi tra poche ore al Pala Bus Company in quel di Villafranca Piemonte. Fischio di inizio alle 17:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.