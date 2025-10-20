Piazza Coldiretti porta a Bra il gusto e la sostenibilità

Un weekend all’insegna dei sapori, della sostenibilità e della conoscenza. Sabato 25 e domenica 26 ottobre Piazza Coldiretti sarà protagonista a Bra, in piazza Carlo Alberto, con un ricco programma di attività gratuite per grandi e piccini. Degustazioni, laboratori e incontri permetteranno di scoprire da vicino il lavoro degli agricoltori e l’importanza di una cultura alimentare sana e consapevole, basata su cibo genuino, stagionale e di provenienza locale.

Coldiretti Cuneo, attraverso i progetti di Educazione alla Campagna Amica, rinnova così il proprio impegno al fianco delle scuole e delle famiglie per avvicinare il pubblico al mondo agricolo e al valore del cibo vero. Durante le due giornate, Piazza Coldiretti diventerà un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove la conoscenza si unisce al gusto e alla scoperta dei prodotti della Granda. Lo spazio degustazioni accompagnerà i visitatori in un viaggio tra sapori e territori con appuntamenti dedicati alle eccellenze locali.

Sabato 25 ottobre si parte alle ore 16.30 con “Il mondo delle erbe officinali”, per conoscere le piante aromatiche e i loro usi, seguito alle 18.00 da “Birra con gusto”, a cura del Consorzio Birra Italiana, un’occasione per scoprire le birre agricole e la loro filiera corta.

Domenica 26 ottobre le degustazioni riprenderanno alle 10.00 con “Note di miele e frutta”, dedicato al lavoro delle api e alla produzione del miele, alle 11.00 con “I bianchi della Granda”, un viaggio tra aromi e sapori dei vini autoctoni del territorio, per proseguire nel pomeriggio alle 16.00 con “Il Castelmagno d’alpeggio”, dedicato a uno dei simboli caseari della montagna cuneese, e chiudere alle 17.30 con “I rossi della Granda”, un percorso tra i vini più rappresentativi del territorio. La partecipazione alle degustazioni è gratuita previa prenotazione telefonica al numero 0171.447259 o 366.5752531, attivo dalle 14 alle 17, fino a esaurimento posti.

Ampio spazio anche alla didattica con i laboratori curati da Campagna Amica, che coinvolgeranno bambini e famiglie in esperienze pratiche e divertenti.

Sabato 25 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, si alterneranno “Il mondo delle api”, per scoprire come nasce il miele, e “Girotondo di frutta”, per conoscere i frutti in modo giocoso.

Domenica 26 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, toccherà a “Il ritmo delle stagioni”, che insegna il valore del tempo in agricoltura, e “Mani in pasta”, laboratorio per cimentarsi con farine e impasti. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, spazio a “Dalla spiga al pane”, dedicato al viaggio del grano, e “Impariamo a fare il formaggio”, che guiderà i piccoli visitatori alla scoperta della trasformazione del latte.

“La nostra presenza a Bra – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – è un’occasione per incontrare i cittadini e condividere con loro la bellezza del cibo autentico e del lavoro agricolo. Vogliamo rafforzare il legame di fiducia tra chi produce e chi sceglie ogni giorno la qualità, la stagionalità e l’origine certa dei prodotti Made in Cuneo”.

“Con Piazza Coldiretti – sottolinea Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo – vogliamo dare valore al ruolo degli agricoltori come custodi del territorio e protagonisti del cambiamento. Queste iniziative testimoniano la forza di un’agricoltura che unisce formazione, passione e sostenibilità, offrendo nuove opportunità per le imprese e per le comunità locali”.