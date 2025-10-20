A Dogliani il primo “Cross in Vigna” tra sport e natura

Tra i filari di una cascina immersa nelle colline doglianesi, lo sport dei più piccoli ha incontrato il paesaggio e la convivialità. Nel pomeriggio di sabato 18 ottobre, l’azienda agricola Caraglio, in borgata Biarella, ha ospitato la prima edizione del Cross in vigna, una manifestazione che ha trasformato i vigneti di Cascina Candia in un percorso di gara per giovanissimi atleti.

L’evento, organizzato dallo Staff Esordienti della provincia di Cuneo in collaborazione con l’Atletica Mondovì, era riservato a bambini e bambine delle categorie esordienti 5, 8 e 10 anni. Le gare, tracciate tra i filari della vigna, hanno previsto distanze di 400, 600 e 800 metri, a seconda dell’età dei partecipanti.

Sotto un cielo limpido e in un clima di entusiasmo e sana competizione, i piccoli atleti hanno affrontato il percorso tra l’incoraggiamento del pubblico e la soddisfazione degli organizzatori. All’appuntamento, patrocinato dal Comune di Dogliani, hanno preso parte per un saluto istituzionale il sindaco Claudio Raviola, l’assessore Carlo Gabetti e il consigliere Alberto Ferrero, che hanno sostenuto l’iniziativa anche dal punto di vista logistico.

Al termine delle gare, si sono svolte le premiazioni e non è mancata una merenda per tutti i partecipanti, a suggellare una giornata dedicata allo sport e alla condivisione. L’appuntamento è già rinnovato per la prossima edizione del Cross in vigna, che punta a diventare un momento fisso nel calendario sportivo doglianese.