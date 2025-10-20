Armando Mazzucchi è il nuovo presidente del Centro Studi Monregalesi

Dopo 16 anni di incarico, cui era stato eletto il 31 luglio 2009, Teresio Sordo, per gravi motivi personali, ha rassegnato le dimissioni da Presidente del Centro Studi Monregalesi. Il Consiglio di Amministrazione, formato oltre che dallo stesso Teresio Sordo da Lorenzo Barucco, Anna Maria Beccaria, Giancarlo Comino, Michelangelo Giaccone, Armando Mazzucchi, Giorgio Ferraris in rappresentanza della Provincia di Cuneo, Vanni Badino in rappresentanza della Camera di Commercio Industria Artigianato di Cuneo e Giuditta Aimo in rappresentanza del Comune di Mondovì, ha preso atto della sua irrevocabile decisione e ha provveduto, all’unanimità, alla nomina del nuovo Presidente nella persona di Armando Mazzucchi e del Vice Presidente in Giancarlo Comino.

Esprimendo profonda gratitudine al professor Sordo per il fecondo lavoro portato avanti negli anni di presidenza, il Consiglio di Amministrazione augura buon lavoro al Presidente e al Vice Presidente appena nominati, assicurando loro il pieno appoggio per lo sviluppo delle attività associative che hanno come ambito di riferimento tutto il territorio dell’antica Provincia di Mondovì, dalla Valle Pesio alla Langa, alla Valle Bormida, alle Valli e alla pianura monregalese.