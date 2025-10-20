Barge ha accolto il nuovo parroco don Marco Testa

Tanta gente, ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Barge ad accogliere il nuovo parroco, don Marco Testa, 65 anni, di origini verzuolesi, fino a pochi mesi fa direttore del Cum (Centro di Formazione Missionario) del Cei, che sostituisce don Andrea Borello, che ha lasciato per limiti di età e andrà ora a collaborare con i parroci della valle Maira.

A salutare don Marco, all’ingresso della chiesa, il sindaco Ivo Beccaria, il quale gli ha rivolto un caloroso benvenuto a nome dell’amministrazione comunale e della comunità civile rappresentata dalle forze dell’ordine e da varie delegazioni delle tante associazioni di volontariato presenti in città.

“Sono certo – ha detto Beccaria – che lavoreremo insieme, pur nella legittima e doverosa distinzione dei ruoli per il bene della comunità bargese”.

A presentare il nuovo parroco – assente per indisposizione il vescovo Cristiano Bodo – il vicario generale della diocesi di Saluzzo don Roberto Bruna, il quale ha ricordato le precedenti tappe di don Marco, sottolineando la sua esperienza missionaria in Brasile e ricordandone le doti di “discrezione, intelligenza e disponibilità al confronto con tutti”.

Don Marco dal canto suo non ha fatto proclami. “Non aspettatevi grandi cose. Ciò che riusciremo a fare – ha detto – dovremo farlo insieme. Nella mia ormai abbastanza lunga vita di prete – ha confidato - ho ricevuto grandi insegnamenti da gente semplice che aveva una fede superiore alla mia. Spero sia così anche con voi. Mi metto al vostro fianco con umiltà ed entusiasmo. Cercherò di dialogare con tutti, credenti e non, inserendo anche qualche elemento di creatività nella vita della parrocchia, che comunque decideremo insieme e camminando uniti alla vicina parrocchia di Bagnolo e in spirito di fraternità con la Vicaria della valle Po”.

A concelebrare con lui la messa i sacerdoti delle valli Infernotto e Po compreso il priore del monastero cistercense di Pra ‘d Mill.