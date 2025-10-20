Bra, l’associazione “Noi come Te” al fianco delle donne operate al seno da 10 anni

La battaglia contro il tumore al seno si combatte insieme. È questo il messaggio lanciato dall’associazione “Noi come Te”, una comunità di donne forti e determinate, impegnate a offrire una mano amica a coloro che ne hanno bisogno e a lottare per un futuro in cui nessuna donna dovrà affrontare questa malattia da sola.

Da un lato la medicina, dall’altro il volontariato instancabile: un binomio che a Bra è diventato sinonimo di un’alleanza che sabato 25 ottobre festeggia le nozze di stagno con i 10 anni di “Noi come Te” e una ricca proposta di appuntamenti. Un’opportunità per sensibilizzare la popolazione su una tematica importante come quella del tumore al seno e, soprattutto, invitare alla prevenzione.

Il menù della giornata? Eccolo servito.

Antipasto: ore 10.30 passeggiata in rosa con partenza da via Cavour (lato Piazza Carlo Alberto) e si prosegue per le vie pedonali del centro storico; ore 12 aperitivo in rosa.

Primo: ore 15 angolo bimbi con gli amici della danza; ore 16 Tai chi con Simone Casavecchia; corso di trucco e uncinetto; ore 17 flash mood di Danza e Babywearing con Valentina e Emilia; tutto il giorno intrattenimento dedicato ai bambini.

Secondo: ore 21 concerto rock dei Wannabe, presso il centro polifunzionale G. Arpino (largo della Resistenza).

Dolce: ore 23 taglio della torta offerto da Donatella del Caffè Posta in ricordo di Adelaide, un angelo speciale. A restituircene il ricordo è anche la tradizionale campagna di “Ottobre rosa” per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, neoplasia più frequente nella popolazione femminile.

Info: www.noicomete.it - 3317493136 - noicomete@virgilio.it .