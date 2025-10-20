Bra si illumina di verde per la fibrosi cistica: monumenti accesi per sensibilizzare sul test del portatore sano

Dal 20 al 26 ottobre, in occasione della seconda Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, il Comune di Bra accoglie l’invito della Fondazione 'Fibrosi Cistica e Ricerca' aderendo alle iniziative 2025, per contribuire a diffondere consapevolezza sulla tematica. Lo farà illuminando di verde i monumenti e i portici di piazza Caduti per la Libertà, per sensibilizzare e accendere l’attenzione su una grande causa.

“Chi nasce con la fibrosi cistica ha ereditato dal padre e dalla madre una copia del gene mutato che causa la malattia: entrambi i genitori, infatti, sono, quasi sempre senza saperlo, portatori sani di una copia mutata di tale gene. Sono conosciute circa 2.000 mutazioni del gene CFTR. In Italia c’è 1 portatore sano di FC ogni 30 persone circa. A ogni gravidanza, una coppia composta da due portatori sani di FC ha 1 probabilità su 4 di avere un figlio malato. Per questa ragione, abbiamo ideato la Campagna '1 su 30 e non lo sai'” - spiegano dalla Fondazione FFC Ricerca -. “'1 su 30 e non lo sai' è un progetto che si propone di raggiungere, informare e formare il maggior numero di persone potenzialmente interessate a eseguire il test del portatore sano di fibrosi cistica”.