Bra, un altro grande successo per il meeting provinciale degli insigniti e decorati

Anioc, o meglio l’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, composta da cittadini che hanno testimoniato il senso di appartenenza all’Italia, attraverso l’impegno profuso nel lavoro e nella vita quotidiana per la costruzione di una società migliore.

Una brevissima introduzione che meriterebbe ben altra trattazione storica, riassunta nel motto «La Cavalleria è simbolo di amicizia universale».

Con questo spirito, domenica 19 ottobre si sono date appuntamento le delegazioni territoriali

dell’Anioc, convenute a Bra per il 10° meeting provinciale, coinciso con il 3° meeting intercomunale della città della Zizzola, per una giornata di festa che ha chiamato a raccolta insigniti provenienti persino da Imperia e Pinerolo.

La manifestazione ha avuto inizio con il ritrovo dei partecipanti a metà mattinata davanti al monumento dedicato ai Cavalieri della Repubblica, in piazza XX Settembre, in prossimità della chiesa dei Fratini. Un’opera, quella offerta dal compianto cavalier Vittorio Taricco, dal forte significato simbolico, posta a memoria dei più alti valori che gli insigniti di onorificenze cavalleresche sono chiamati ogni giorno a testimoniare.

In questo senso, l’Anioc è una presenza costante e fattiva sul territorio, entrando in gioco nell’organizzazione di eventi tanto a carattere culturale quanto a carattere sociale in favore delle categorie più svantaggiate. Ciò, tenendo sempre bene a mente il motto: «Parati sumus iterare», ovvero «Siamo pronti a ripetere».

L’Associazione, a cui può aderire solo ed esclusivamente chi sia stato insignito di almeno una delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica, ha come finalità quella di favorire l’incontro e la conoscenza tra persone accomunate dagli stessi valori e desiderose di metterli disposizione della collettività.

A fare gli onori di casa, oltre agli amministratori braidesi guidati dal sindaco Gianni Fogliato, c’erano il delegato Anioc della provincia di Cuneo, commendatore Clemente Malvino ed il delegato del sodalizio ospitante, ufficiale Stefano Milanesio, che hanno dato il benvenuto, tra gli altri, al delegato regionale, Cavaliere di Gran Croce, Carlo Varni, e alle delegazioni provenienti da tutto il Piemonte (e non solo).

Il successo del meeting sta tutto nei numeri. Circa 200 persone all’appello e tante le autorità civili e militari presenti tra cui il vice presidente del Consiglio regionale, Franco Graglia; in rappresentanza della Provincia il consigliere Rocco Pulitanò; sindaci di paesi limitrofi; esponenti di associazioni combattentistiche e di volontariato braidese.

Presenti anche i vertici locali dell’Arma con il comandante Provinciale, colonnello Marco Piras e il comandante della Compagnia di Bra, tenente colonnello Lorenzo Repetto, che hanno ricevuto attestati di cordoglio per i tre carabinieri morti nella tragica esplosione avvenuta nella notte tra il 13 e 14 ottobre a Castel d'Azzano, nel veronese, segno tangibile della riconoscenza del sacrificio di chi ogni giorno indossa la divisa per proteggere gli altri e garantire la sicurezza nel Paese.

Emozioni e clima di grande cordialità hanno scandito i diversi momenti della cerimonia: ricordo dei soci scomparsi, alzabandiera, omaggio floreale, saluti, consegna delle pergamene. Una celebrazione di cui essere orgogliosi per i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cavalieri del Lavoro, i Maestri del Lavoro, tutti radunati sotto il tetto dell’Anioc.

Nella chiesa della Santissima Trinità, si sono alternati i discorsi istituzionali che si sono chiusi con la lettura della preghiera del decorato e le note del Silenzio. Dopo le foto di rito, le delegazioni al gran completo sono partite in corteo precedute dalla banda musicale “Giuseppe Verdi” di Bra e scortate dai rispettivi vessilli, fino a raggiungere il monumento dei Caduti, in piazza Roma, dove è stata deposta una corona di alloro, ricordando i valori della libertà e della pace. Una missione sociale, quindi, quella dell’Anioc che è svolta, come da statuto, con convinzione e senso del dovere.

La festa è proseguita all’Hotel Victor di Narzole per il consueto pranzo d’onore, segnato dal clima di grande cordialità ed allegria. Infatti, scopo dell’Associazione è anche quello di stabilire rapporti di fratellanza tra gli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche d’Italia, nonché tutelare il diritto ed il rispetto delle Istituzioni Cavalleresche di ogni ordine.

Per tutti i partecipanti, più di un convivio, si è trattato di un ritrovo di famiglia, all’insegna dei valori cavallereschi. E qui apriamo una parentesi: l’ordine dei Cavalieri della Repubblica, istituito dalla Legge n. 178/1951, e nato in qualità di riconoscimento atto a ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Una manifestazione molto sentita che, tra le tante testimonianze ha potuto annotare ancora quella del delegato di Bra dell’Anioc, ufficiale Stefano Milanesio, che ha ringraziato gli ospiti intervenuti alla cerimonia per il cui buon esito si è speso insieme ai suoi collaboratori.

Simbolo di questa giornata sono stati il gonfalone azzurro dell’Anioc ed il Tricolore, quale vessillo di libertà, simbolo di un popolo che trova la sua identità nei principi di uguaglianza e di giustizia.

Alla fine il classico arrivederci al prossimo anno.