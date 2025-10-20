Busca accoglie gli amici argentini di Cruz Alta

Lunedì 20 ottobre, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, il sindaco Ezio Donadio e gli assessori Lucia Rosso e Diego Bressi hanno accolto Roberto Bonalumi, Anna Falcone, Alicia Nicola e Mario Bonalumi, cittadini argentini provenienti da Cruz Alta, città gemellata con Busca insieme a San Marcos Sud.



Nel corso dell’incontro, gli ospiti hanno portato i saluti e doni simbolici da parte del sindaco Agustín González, già in visita a Busca alcuni anni fa. L’incontro è stato un momento di amicizia e condivisione, che ha rinnovato lo spirito del gemellaggio sottoscritto il 9 dicembre 2000 a Cruz Alta, quando l’allora sindaco Angelo Rosso firmò l’accordo con i colleghi argentini.



Durante la visita, gli amici d’oltreoceano erano accompagnati da alcuni cittadini buschesi che avevano partecipato al viaggio in Argentina, tra cui il presidente del Comitato Gemellaggi Giuseppe Perucca, che in questi giorni li ospita in occasione del loro viaggio in Italia.



