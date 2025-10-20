Dimensionamento scolastico: il Consiglio provinciale approva tre accorpamenti su cinque

Approvati tre accorpamenti degli istituti scolastici in provincia di Cuneo per l’anno scolastico 2026/2027. Si è concluso così il voto della seduta del Consiglio provinciale di oggi, chiamato a pronunciarsi sul dimensionamento scolastico tra i punti all'ordine del giorno.



Un documento complesso che recepisce le indicazioni regionali e nazionali nell’ambito della riforma del sistema scolastico prevista dal PNRR – Missione 4, Componente 1, Riforma 1.3.

L’obiettivo è duplice: razionalizzare la rete scolastica provinciale e, al tempo stesso, garantire la qualità dei servizi educativi sul territorio, salvaguardando le scuole delle aree montane e marginali.

La nuova programmazione, elaborata dopo mesi di incontri con sindaci, dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali, prevede una riduzione complessiva di cinque istituzioni scolastiche tra primo e secondo ciclo, attraverso accorpamenti e fusioni mirate, ma il territorio nei mesi scorsi aveva raggiunto a fatica l'accordo solamente per tre. Le ipotesi presentate nei mesi scorsi hanno trovato quindi la condivisione della maggioranza dei presenti al Consiglio provinciale e un astenuto.



L'Istituto Comprensivo di Bernezzo, per inferiorità numerica, confluirebbe a quello di Cervasca, che manterrebbe la sede della dirigenza e della segreteria.



Su Alba verrebbero soppressi “Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro” e “Centro storico”, da cui nascerebbe però un unico istituto la cui denominazione potrebbe fondere le due in una. Da questi verrebbero, poi, scorporati Guarene e Monticello d'Alba che andranno rispettivamente sotto gli istituti comprensivi esistenti di Canale e S.Vittoria d'Alba.



Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado l'accorpamento ipotizzato, nei vari tavoli e incontri della scorsa estate, con l'approvazione della delibera provinciale trova conferma nell'istituto tecnico F.A. Bonelli con l'istituto superiore Bianchi-Virginio. Con il nuovo anno scolastico passerebbero sotto un'unica dirigenza e segreteria, la cui sede sarebbe da definire con relativa delibera dei rispettivi istituti, fatto salvo di mancato accordo unanime tra i due, per il quale in tal caso prevarrebbe il suggerimento della Provincia di mantenere quella di Ragioneria in viale degli Angeli 12.



Ad assumere quindi la dirigenza dell'Itc Bonelli potrebbe essere Flavio Girodengo, proveniente dall’IS C. Denina di Saluzzo, attualmente alla guida dell'istituto superiore Bianchi-Virginio di Cuneo.



Il piano provinciale di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa prevede inoltre il mantenimento in deroga dei plessi scolastici situati nei comuni montani e periferici e l’attivazione di nuove sezioni dell’infanzia a Barge e Cherasco, insieme all’apertura di nuovi licei del “Made in Italy” a Cuneo (istituti Grandis e Delpozzo) e ad Alba (Liceo Leonardo da Vinci).

Previsto anche un nuovo indirizzo di servizi commerciali presso la sezione carceraria della casa circondariale di Alba.



In quanto ai due dimensionamenti mancanti, in assenza di accordo con il territorio, la Provincia rimanda la decisione alle Regione, che avrà tempo fino al 31 ottobre (scadenza inderogabile) per deliberare, integrare e revisionare le misure stabilite dall'ente cuneese. Una volta approvata anche la delibera regionale dovrà essere trasmessa al Ministero, che recepirà e si pronuncerà.



Il consigliere provinciale delegato all'Istruzione Roberto Baldi: “Ringrazio il mio predecessore Davide Sannazzaro per il lavoro svolto in questi due anni, il presidente Luca Robaldo per la fiducia, gli uffici che si sono prodigati per arrivare a questo risultato, le sigle sindacali, i sindaci e dirigenti scolastici per aver collaborato a questo percorso condiviso, tenuto conto che nessuno era favorevole al dimensionamento. Ritengo però che una razionalizzazione dei costi a fronte del calo demografico a cui stiamo assistendo può aver senso. Chiedere ai sindaci un tale sforzo non è stato facile, ho trovato persone serie, ciascuno per il proprio interesse, si è trovata condivisione. Quello che abbiamo approvato è la prova con il voto favorevole di tutti i consiglieri, tranne uno astenuto, che è stata riconosciuta la bontà del lavoro svolto. Abbiamo scelto la via del dialogo e della condivisione — conclude Baldi —, cercando un equilibrio tra le esigenze dei territori e i vincoli normativi nazionali. Il nostro obiettivo è una scuola più efficiente, stabile e vicina alle comunità locali”.