G.A.L. Mongioie: in arrivo quattro bandi per lo sviluppo rurale e gli investimenti non agricoli

Il G.A.L. Mongioie, conformemente al cronoprogramma che si è dato all’inizio dell’anno e agli incontri che nel frattempo si sono susseguiti, si appresta alla pubblicazione di quattro Bandi.

Il primo “Bando SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e Smart Villages - Smart Villages, 1^ apertura” sarà pubblicato il 20 ottobre 2025 .

Il secondo “Bando SRE04 Start Up non agricole, 2^ apertura” sarà pubblicato il 24 ottobre 2025.

Il terzo “Bando SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali, 1^ apertura” sarà pubblicato il 3 novembre 2025 .

Il quarto “Bando SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali - Azione c) Valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale, 1^ apertura” sarà pubblicato il 10 novembre 2025 .