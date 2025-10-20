G.A.L. Mongioie: in arrivo quattro bandi per lo sviluppo rurale e gli investimenti non agricoli

Il G.A.L. Mongioie, conformemente al cronoprogramma che si è dato all’inizio dell’anno e agli incontri che nel frattempo si sono susseguiti, si appresta alla pubblicazione di quattro Bandi.
Il primo “Bando SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e Smart Villages - Smart Villages, 1^ apertura” sarà pubblicato il 20 ottobre 2025.
Il secondo “Bando SRE04 Start Up non agricole, 2^ apertura” sarà pubblicato il 24 ottobre 2025.
Il terzo “Bando SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali, 1^ apertura” sarà pubblicato il 3 novembre 2025.
Il quarto “Bando SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali - Azione c) Valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale, 1^ apertura” sarà pubblicato il 10 novembre 2025.
Pertanto i Bandi, approvati dalla Regione Piemonte, saranno pubblicati sul sito del G.A.L. Mongioie (https://www.galmongioie.it/) ed inviati per la pubblicazione a tutti i Comuni e le Unioni Montane che ne fanno parte oltre che alla Camera di Commercio di Cuneo ed alle Associazioni di Categoria, socie.