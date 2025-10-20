Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Saluzzo ha organizzato "Play in the Castle"

Sabato 4 ottobre il centro storico di Saluzzo si è trasformato in un grande campo da gioco grazie a "Play in the Castle", l’iniziativa ideata e organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr), con il coordinamento degli educatori nell’ambito del progetto “Il Quartiere – Salute Effetto Comune”.

Sono stati oltre 65 i ragazzi e le ragazze, dalla 4ª elementare alla 3ª media, a partecipare attivamente a questa straordinaria caccia al tesoro urbana, ambientata tra le vie della città vecchia. Divisi in squadre, si sono cimentati in enigmi, prove di abilità e sfide collaborative per portare a termine una missione tanto simbolica quanto educativa: ritrovare la boccetta contenente l’acqua della saggezza, unico antidoto capace di placare la sete di potere e denaro dei Signori e riportare l’armonia nel regno.

“Un'esperienza coinvolgente e dal forte valore formativo – dicono gli educatori -, che ha visto i giovani cittadini e cittadine diventare veri protagonisti: i consiglieri e le consigliere del Ccrr non solo hanno ideato l’attività a partire dai bisogni e dai desideri emersi dai loro coetanei nelle scuole, ma hanno anche gestito le varie postazioni di gioco, accogliendo e guidando le squadre con responsabilità, entusiasmo e spirito di collaborazione”.

"Play in the Castle" si è inserito all’interno di una giornata interamente dedicata al tema del gioco come occasione di incontro, apprendimento e benessere psicofisico, accanto all’appuntamento pomeridiano a “Il Quartiere” chiamato “Play it Well”.

L’evento ha confermato l’importanza di coinvolgere i giovani in processi partecipativi reali, rendendoli parte attiva della vita cittadina e valorizzando le loro idee, capacità e sensibilità.