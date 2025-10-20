Mondovì, danneggiato l'antico pozzo in vicolo del Teatro

Un automezzo in manovra ha causato, purtroppo, uno spiacevole impatto con l'antico pozzo di vicolo del Teatro, l'unico esistente attualmente in città.

Una notizia che ha lasciato parecchia amarezza, soprattutto dopo gli sforzi che, negli anni, l'associazione “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” ha fatto per sensibilizzare la Città sulla necessità del recupero e della valorizzazione del manufatto.

"Dal 2012 ci siamo impegnati a difesa delle espressioni storiche e artistiche - dicono dalla onlus - e avevamo battuto e ribattuto per ottenere iniziative di recupero della struttura storica, un manufatto che risale al secolo XVI°, localizzato in un angolo urbano contraddistinto da altre caratteristiche assai importanti.

Su una casa il Console del Regno d’Italia a Boston, Luigi Melano Rossi, aveva fatto apporre una tavola dipinta con la Vergine di Mondovì a Vico, che fu, nel 2010, restaurata a cura della associazione “Amici di Piazza”, mentre di fronte esisteva una delle officine di mascalgia , di Ercole Rossi. Questo slargo sarebbe certo richiamo idoneo per le gite di turisti, collegata con la vicina Piazza di San Pietro e a poca distanza con la chiesa di San Filippo. Infine è apposta nell’angolo la formella a memoria di un monregalese ucciso dalle forze Titine, il m.llo Capo della Guardia di Finanza Foglio, sul finire del periodo Resistenziale. Innumerevoli i solleciti presso il Comune perché si affrontasse l’opera di restauro, certamente significativa per salvare una struttura ammirevole".

L’onlus si è addirittura impegnata per ottenere un progetto, redatto dall’arch. Lanza e dal geom. Ferrero, sottoposto all’amministrazione civica in svariate occasioni. Parallelamente aveva sentito i tre Amministratori del comprensorio, che non si sono mostrati interessati ad affrontare la spesa per il recupero, ma si sono pure detti, quando si individui esattamente la proprietà, a concedere all’ente pubblico la formula proprietaria, purché non fossero gravati economicamente i condomini.

"Il costo previsto - dicono dall'associazione - era di circa 3 mila euro. Purtroppo nei giorni scorsi è avvenuto un incidente spiacevole, ma non imprevedibile. Nel corso di una operazione di manovra , un automezzo ha urtato il Pozzo, causando il danneggiamento. Sarebbe un vero peccato che si marciasse verso un ulteriore degrado, ma piuttosto auspichiamo si ponesse mano ad una opere di recupero, che non può ridursi a qualche rinzaffo di calce, ma effettuata secondo le norme della competente Sovrintendenza. L'angolo urbano è, come detto, un nido di originalità stuzzicanti. In una cantina laterale si può ammirare una importante raccolta di bottiglie di vino di secoli scorsi e di innumerevoli nazionalità. Tutto serve per attirare turisti, se si potesse opportunamente salvaguardare le strutture".