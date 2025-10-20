Mondovì, si interrompe il presidio per Gaza delle Donne in cammino per la Pace di fronte al municipio

Le Donne in cammino per la Pace di Mondovì comunicano l'interruzione del presidio quotidiano per Gaza davanti al municipio.

Continueranno invece a manifestare contro ogni guerra e per una pace reale e giusta in Palestina un sabato al mese, dalle 11 alle 12, in corso Statuto, fronte bar Comino: il 25 ottobre, il 22 novembre e il 20 dicembre.

"Ricordiamo - dicono - che ogni mercoledì continueranno a trovarsi al Caffè Sociale, dalle ore 15 alle ore 16.30 per ricamare i lenzuoli della Memoria e dalle 16.30 alle 18 per discutere e organizzarsi. Siete tutti invitati".



