Nuova viabilità: domani alle Olle di Vicoforte in funzione la rotatoria provvisoria

Cambia da domani la viabilità all'incrocio delle Olle di Vicoforte, nell'area di intersezione tra la statale 28 e la provinciale 221. In questa fase di cantiere sarà istituita una rotatoria provvisoria, con senso di circolazione antiorario, segnalata con apposita seganletica.

Si tratta di un’opera attesa da anni e fortemente voluta dai residenti, a causa dei numerosi incidenti che hanno interessato l’area: solo tra giugno e agosto di quest’anno se ne sono registrati quattro.

L'avvio dei lavori è stato ufficializzato a inizio mese, alla presenza del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del consigliere provinciale delegato alla viabilità per il reparto di Mondovì Pietro Danna, della presidente del comitato dei cittadini Rosalia Grillante, con i sindaci di Vicoforte Gian Pietro Gasco, di San Michele Mondovì Daniele Aimone e di Torre Mondovì Andrea Giaccone, insieme all’ex sindaco Gianrenzo Taravello.

Anche se al momento risulta ancora sospesa la convenzione con Anas per la realizzazione dell'opera, la Provincia di Cuneo ha scelto di procedere con il primo lotto dei lavori, utilizzando fondi propri già stanziati.

"Come previsto - commenta il consigliere Danna - si apre la prima fase di percorribilità della rotatoria provvisoria mentre il cantiere complessivo prosegue come da cronoprogramma. É un primo segnale importante poiché da domani la circolazione sarà deviata in rotatoria per la prima volta, e questo passaggio sarà utile anche per verificare in concreto alcuni dettagli del progetto".

Il progetto della rotatoria, redatto dal geom. Loris Beltrando e dall’ing. Danilo Bruna del reparto viabilità di Mondovì, prevede la realizzazione di corsie interne a senso unico larghe 5,50 metri con banchine, due corsie di innesto di ampiezza variabile tra i 4 e i 4,50 metri, nuove banchine laterali e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, così da garantire massima visibilità e sicurezza nelle ore notturne. In circa una quarantina di giorni verrà predisposta una rotatoria provvisoria illuminata, per testarne la funzionalità; successivamente si passerà alle finiture e all’asfaltatura definitiva.

La sistemazione di via Groglio, prevista come secondo lotto, sarà avviata solo successivamente, una volta completato l’iter con Anas.