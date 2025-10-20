Nuovo progetto e opportunità di impiego all’Ufficio tecnico del Comune di Dronero

Con un avviso alla popolazione, il Comune di Dronero ha organizzato, ai sensi della Legge Regionale n. 32/2023 (in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 988 del 16/10/2025), un cantiere di lavoro per l’impiego temporaneo di un lavoratore disoccupato presso l’Ufficio tecnico – Settore tecnico manutentivo e Lavori pubblici.

Nello specifico, si tratta di un progetto per impiego temporaneo e straordinario rivolto a persone con più di 58 anni d’età e disoccupate.

“Il progetto consente di potenziare gli interventi nell’ambito della manutenzione delle aree verdi e degli spazi pubblici - scrivono dall’amministrazione - ed è volto a realizzare piccole opere di ingegneria naturalistica. Tutte le attività previste, svolte in affiancamento ed in stretta collaborazione con il personale operaio del Comune, permetteranno di migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi e dei servizi offerti alla comunità.”

Il cantiere comporterà un impegno di 30 ore settimanali, della durata di 12 mesi (260 giornate lavorative) e verrà avviato entro il 15 novembre. E’ previsto un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per ulteriori e specifiche informazioni consultare il sito del Comune https://comune.dronero.cn.it/novita/progetto-per-impiego-temporaneo-e-straordinario-di-persone-disoccupate-over-58/