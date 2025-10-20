Premiati i volontari della Croce Rossa di Racconigi [FOTO]

Nella giornata di domenica 19 ottobre si è svolto, presso il ristorante “Lago dei salici” di Caramagna Piemonte, il pranzo sociale del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana, durante il quale sono stati premiati i volontari con 10, 20, 25, 35 e 40 anni di anzianità.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Presidente e dal Vicepresidente del Comitato di Racconigi, rispettivamente Livio Ferrara e Giorgio Amoroso, dal Sindaco della Città di Racconigi, Valerio Oderda, e da sindaco della Città di Caramagna Piemonte, Francesco Emanuel. Ha preso parte all’evento anche la signora Rossella Osella.

I PREMIATI

10 anni di servizio

- Agnese Biasi

- Bernardino Luino

- Antonino Rugolo

- Lorenzo Tavella

20 anni di servizio

- Alfio Emanuele

25 anni di servizio

- Valerio Bergesio

- Agazio Riitano

35 anni di servizio

- Guido Grosso

40 anni di servizio

- Lucia Soldano