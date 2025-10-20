Premiati i volontari della Croce Rossa di Racconigi [FOTO]

Nella giornata di domenica 19 ottobre si è svolto, presso il ristorante “Lago dei salici” di Caramagna Piemonte, il pranzo sociale del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana, durante il quale sono stati premiati i volontari con 10, 20, 25, 35 e 40 anni di anzianità.
I riconoscimenti sono stati consegnati dal Presidente e dal Vicepresidente del Comitato di Racconigi, rispettivamente Livio Ferrara e Giorgio Amoroso, dal Sindaco della Città di Racconigi, Valerio Oderda, e da sindaco della Città di Caramagna Piemonte, Francesco Emanuel. Ha preso parte all’evento anche la signora Rossella Osella.
I PREMIATI
10 anni di servizio
- Agnese Biasi
- Bernardino Luino
- Antonino Rugolo
- Lorenzo Tavella
20 anni di servizio
- Alfio Emanuele
25 anni di servizio
- Valerio Bergesio
- Agazio Riitano
35 anni di servizio
- Guido Grosso
40 anni di servizio
- Lucia Soldano