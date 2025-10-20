Rinaturalizzazione area di via Ospedali di Savigliano: dal sociale al floreale, ancora un volta nessuna visione di insieme

Il gruppo consiliare Spazio Savigliano, formato dal PD e dalla lista civica Savigliano Domani, ha appreso dalla stampa del nuovo progetto di "rinaturalizzazione" dell'area di via Ospedali, compresa tra l'ospedale SS. Annunziata e il Palazzetto dello Sport di via Giolitti.

Si tratta di un intervento che, nelle intenzioni della Giunta Portera, dovrebbe trasformare un terreno oggi utilizzato per materiali inerti in un giardino pubblico.

Secondo l'opposizione, l'idea nasce non da una visione urbanistica complessiva, ma dalla necessità di inseguire l'idea di un momento e il vento che tira in città. "Sembra ormai diventata una regola – affermano da Spazio Savigliano – non si progettano interventi sulla base di un piano di sviluppo coerente, ma si improvvisa in base alle opportunità finanziarie del momento."

Il gruppo consiliare denuncia la totale assenza di un disegno organico di città: "Ci si limita a proporre varianti, mentre servirebbe una pianificazione di lungo periodo capace di coordinare mobilità, verde, aree sportive, servizi e crescita urbana."

L'esempio di via Ospedali viene ritenuto emblematico: prima era stata ipotizzata la realizzazione di un centro per migranti, poi – dopo una raccolta firme che ha testimoniato il disagio e la mancanza di confronto con i cittadini – l'amministrazione ha cambiato completamente direzione, passando dal sociale al floreale. "E domani? – si chiedono i consiglieri di opposizione – Un'altra idea, magari in un'altra zona. Non si governa così una città."

Spazio Savigliano si interroga anche sulle scelte progettuali: "Perché realizzare un giardino e non, ad esempio, un campo da beach volley o un'area sportiva, in coerenza con la vocazione della zona, che ospita già il palazzetto dello sport?" Viene inoltre evidenziato come al momento l'unica certezza sia l'incarico affidato a un professionista esterno, senza chiarire se il bando sia già stato vinto o si tratti soltanto di una candidatura. "È legittimo domandarsi – concludono – se non fosse possibile gestire internamente la redazione del progetto."

La nota si chiude con una critica complessiva al metodo amministrativo: "Ancora una volta, ci troviamo di fronte a decisioni senza respiro, senza confronto e senza coerenza. Una città cresce quando le scelte vengono pianificate, discusse e condivise, non quando si rincorrono bandi e si cambia direzione ad ogni raccolta firme."