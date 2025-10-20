Rinnovato l’accordo tra Comune di Mondovì e sindacati per il rimborso IRPEF e TARI alle famiglie in difficoltà

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, esprimono piena soddisfazione per il rinnovo dell’accordo con l’Amministrazione Comunale di Mondovì, finalizzato alla restituzione dell’addizionale comunale IRPEF e della TARI versate nell’anno di imposta 2024, a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico.

L’intesa, sottoscritta in data odierna presso il Comune, prevede la costituzione di un fondo comunale che garantirà:

La restituzione integrale dell’addizionale comunale IRPEF 2024 per i nuclei familiari residenti a Mondovì con ISEE fino a € 20.000, elevato a € 21.000 per i nuclei monocomposti che non abbiano già usufruito di restituzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

La restituzione del 40% della TARI 2024 per i nuclei familiari con ISEE fino a € 20.000, intestatari di una sola utenza domestica relativa all’abitazione di residenza e relative pertinenze, che non abbiano già beneficiato della riduzione TARI prevista dal regolamento comunale per situazioni di disagio economico-sociale.

Le misure, confermate anche per il 2025, rappresentano un concreto strumento di giustizia sociale e di sostegno economico per chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Le OO.SS. CGIL CISL UIL sottolineano l’importanza della continuità e della trasparenza nell’erogazione dei contributi, che avverrà secondo criteri chiari e graduatorie basate sul valore ISEE e sulla regolarità dei pagamenti dei tributi comunali.

Le sedi territoriali CGIL, CISL e UIL saranno a disposizione della cittadinanza coinvolta dalla misura per fornire assistenza nella compilazione e presentazione delle domande, una volta che i bandi saranno ufficialmente pubblicati dall’Amministrazione Comunale. I recapiti e gli orari di apertura saranno comunicati attraverso i canali ufficiali delle organizzazioni sindacali.

Le Organizzazioni Sindacali ringraziano l’Amministrazione per la disponibilità e il dialogo costruttivo, auspicando che tali interventi possano essere ulteriormente rafforzati in futuro.