 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 ottobre 2025, 08:38

Torna la Castagnata Lisiese: caldarroste, dolci “mostruosi” e tanto divertimento

Appuntamento domenica 26 ottobre al campo sportivo. Tra le iniziative più attese, il “Memorial Gallio Guido”, torneo di calcio a 5, e la divertente gara di torte mostruose, a tema Halloween, con iscrizione gratuita

Torna la Castagnata Lisiese: caldarroste, dolci “mostruosi” e tanto divertimento

Domenica 26 ottobre, il campo sportivo di Lisio si animerà con la tradizionale Castagnata Lisiese, un appuntamento ormai fisso dell’autunno in valle.

A partire dalle 14, il profumo di caldarroste, cioccolata calda e vin brulè accompagnerà un pomeriggio di festa aperto a tutti, con musica, giochi e tante golosità per grandi e piccini.

Tra le iniziative più attese, il “Memorial Gallio Guido”, torneo di calcio a 5, e la divertente gara di torte mostruose, a tema Halloween, con iscrizione gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: Alex 334 7972401.

Files:
 locandina (800 kB)

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium