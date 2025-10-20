Torna la Castagnata Lisiese: caldarroste, dolci “mostruosi” e tanto divertimento

Domenica 26 ottobre, il campo sportivo di Lisio si animerà con la tradizionale Castagnata Lisiese, un appuntamento ormai fisso dell’autunno in valle.

A partire dalle 14, il profumo di caldarroste, cioccolata calda e vin brulè accompagnerà un pomeriggio di festa aperto a tutti, con musica, giochi e tante golosità per grandi e piccini.

Tra le iniziative più attese, il “Memorial Gallio Guido”, torneo di calcio a 5, e la divertente gara di torte mostruose, a tema Halloween, con iscrizione gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: Alex 334 7972401.