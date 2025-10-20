Torna “Monregalando”: musica, storie e immagini in un viaggio tra i luoghi simbolo di Mondovì

Nuova tappa per il viaggio di "Monregalando", progetto di"Societango", con le musiche del gruppo MaMaGré con Alice Gregorio (voce, violino e cajon), Gianpiero Gregorio(chitarra e voce), Marco Marenco (chitarre, mandolino, bouzuki, taishōgoto), Paolo Turco (basso acustico e contrabbasso), presentato la scorsa primavera (leggi qui).

Un viaggio di immagini, parole e musica, che racconta le storie presenti e passate di luoghi iconici del Monregalese con la voce di Marlen Pizzo, le riprese video di Lorenzo Turco, i suoni di Paolo Bertazzoli.

Martedì 28 ottobre, alle 21, il Cinema Bertola di Mondovì ospiterà una serata speciale in cui musica, parole e immagini si intrecceranno per raccontare la città in modo nuovo: un vero e proprio viaggio multisensoriale con musica dal vivo, proiezioni di videoclip e cortometraggi, letture evocative e narrazioni che toccheranno otto luoghi simbolo del Monregalese: il Teatro Sociale, i Giardini del Belvedere, la Funicolare, la Mongolfiera, la Società Operaia, la Chiesa di San Fiorenzo a Bastia, la Grotta dei Dossi a Villanova e i Girasoli di Farigliano.

L’ingresso è gratuito e libero, con offerta libera. È consigliata la prenotazione del posto gratuito tramite il link Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/monregalando-tickets-1818217721149

Per chi desidera assicurarsi un posto numerato, è possibile effettuare la prenotazione presso la Tabaccheria Griseri (via Oderda 2, Mondovì – tel. 0174 42043). Si ringraziano CRB e la Crica del Borgat con Luciano Turco.