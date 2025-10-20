Uncem presenta a Paesana il Rapporto Montagne Italia 2025: Terres Monviso esempio in Europa

Oggi viene presentato a Paesana alle 17, presso Sala consigliare Unione dei comuni del Monviso in via Santa Croce 4, il Rapporto Montagne Italia 2025: un lavoro che nasce nell'ambito del Progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attuato dall'Uncem per descrivere come si manifesta la contemporaneità nei territori di montagna.

La presentazione del Rapporto, aperta al pubblico, vedrà la partecipazione, oltre che del Presidente nazionale Uncem Marco Bussone, di Emanuele Vaudano, sindaco di Paesana e Presidente Unione Montana dei Comuni del Monviso, di Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna e alle Foreste, e di Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte. Il Rapporto Montagne è frutto di contributi di diversi esperti, tra i quali - oltre al Presidente Marco Bussone -, Giampiero Lupatelli, economista ed esperto di pianificazione territoriale e pianificazione strategica; Aldo Bonomi, sociologo, fondatore del Consorzio Aster; Nando Pagnoncelli, sondaggista, presidente di Ipsos Italia.



"Terres Monviso - spiega Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte - è un esempio europeo di cooperazione istituzionale. Per non perdersi nei campanilismi, nell'IO dei Comuni. Terres Monviso è il NOI che anche il Rapporto Uncem descrive. Oggi ne parleremo con Amministratori e comunità locali, nella presentazione pubblica del Rapporto".