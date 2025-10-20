Venerdì torna a Mondovì la "Filosofia in Stazione"

Torna alla Stazione di Mondovì la “Filosofia in Stazione – Philosophy for Community”, incontri aperti a tutti per riscoprire il valore del dialogo, della riflessione condivisa e del pensiero critico.

Gli appuntamenti si terranno con un format che unisce filosofia e socialità, e si concluderanno con un aperitivo al Caffè Sociale. Quest'anno gli incontri fanno parte della rassegna "Diversimili - Festa dei popoli".

La prima data in programma è venerdì 24 ottobre alle ore 18. I prossimi incontri si terranno il 28 novembre alle ore 17 e il 12 dicembre alle ore 18.

Ogni appuntamento è un’occasione per affrontare temi di attualità e interrogativi esistenziali in un clima inclusivo, partecipato e informale, secondo il metodo della “Philosophy for Community”, che mette al centro il confronto tra persone, indipendentemente dal loro background filosofico e culturale.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro giovedì scrivendo a rebuffocristina@gmail.com o contattando il numero 366 4898168. Gli incontri si svolgeranno presso la Stazione di Mondovì, piazza Franco Centro 1.

Un invito aperto alla cittadinanza per fermarsi, incontrarsi e pensare insieme – perché la filosofia può ancora essere un luogo vivo, pubblico e comunitario.

Partner dell'iniziativa, oltre a MondoQui e il Caffè Sociale, Propositi di filosofia e Insieme di pratiche filosoficamente autonome.



