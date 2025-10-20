Il saluto di Fulvio Marino alla sua nonna Rina: “A cent’anni ci sei arrivata e lo hai fatto alla grande”

Un messaggio semplice e pieno di affetto. Così Fulvio Marino, il popolare mugnaio e conduttore televisivo originario di Cossano Belbo, ha annunciato sui social la morte della sua amata nonna Rina, che aveva da poco compiuto cent’anni.

“A cent’anni ci sei arrivata e lo hai fatto alla grande”, scrive Fulvio in apertura del suo post su Facebook, ricordando con emozione una figura che ha segnato profondamente la sua vita. “Ricordo ancora il profumo di tutte le cose che mi hai cucinato e porto nel cuore ogni singolo momento passato insieme. Ogni istante con te è stato un grande regalo. Ciao super Nonna Rina, mangerò un piatto di tajarin al sugo di carne, berrò un bicchiere di dolcetto e penserò a tutti i bei momenti passati insieme e farò un bel sorriso. Ti voglio bene, Nonna!”

Il messaggio, accolto da migliaia di commenti e parole di vicinanza, si conclude con un pensiero che racchiude tutta la sensibilità del mugnaio langarolo: “P.S.: abbracciate, se potete, ogni volta che potete, i vostri nonni”. Un invito semplice ma profondo, che suona come un inno alla memoria, alla famiglia e all’amore quotidiano.

Fulvio Marino, direttore del Mulino Marino, storica azienda di famiglia che da tre generazioni produce farine biologiche nel cuore delle Langhe, è oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Esperto di panificazione, cerealicoltura e agricoltura biologica, ha portato la cultura del pane artigianale in tutta Italia, coniugando tradizione e innovazione. Oltre all’attività in televisione, è autore di libri di grande successo come “Dalla Terra al pane” (2021) e “Pizza per tutti” (2022), in cui racconta la sua filosofia legata alla materia prima e al valore del lavoro manuale.

È noto per la sua presenza fissa nel programma di Rai 1 “È sempre mezzogiorno”, dove ogni giorno fa conoscere i segreti dell’arte bianca, e per la conduzione del format “Nel forno di casa tua” su Food Network, dedicato agli appassionati della panificazione casalinga.

Nel 2023 ha coronato un altro sogno aprendo ad Alba la sua bakery “FuocoFarina”, con cucina, dove propone le sue creazioni di pane e pizza, espressione autentica del legame tra territorio, gusto e semplicità.