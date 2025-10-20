IL METEO / Maltempo oggi, poi sempre tempo ballerino in settimana

Una prima perturbazione di passaggio oggi fa da apripista a un cambio di circolazione con correnti occidentali umide in quota che prevarranno per tutta la settimana, che generano condizioni irregolari e piuttosto variabili.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 20 ottobre. Passaggio di una rapida perturbazione con cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, dal pomeriggio piogge e temporali sparsi con interessamento maggiore della Liguria, Piemonte meridionale e orientale che contribuiranno a ripulire un po' l'aria dagli inquinanti. Miglioramento dalla nottata. Temperature in calo nelle massime per via delle piogge, con valori compresi tra 11 e 17 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili su pianure. Qualche raffica da ovest sui crinali alpini occidentali, e raffiche moderate o localmente forti da sudovest su appennino ligure orientale.

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre. Le correnti in quota si disporranno dai quadranti occidentali, il cielo sarà molto variabile, in generale senza precipitazioni significative tranne sui confini con la Francia dove ci saranno piogge e rovesci a intermittenza. Neve ancora a quote piuttosto alte, oltre i 2500/3000 m. Temperature in rialzo nelle massime fino a 17/20 °C, minime comprese tra 8 e 12 °C su pianure, fino a 14/17 °C sulle coste. Venti in pianura e aree di bassa quota per lo più assenti o deboli variabili. Raffiche occidentali da moderate a localmente forti sui crinali alpini di confine e alte valli.

Giovedì 23 ottobre. Si prospetta un passaggio perturbato più consistente nella giornata di giovedì, anche se le precipitazioni ancora una volta saranno concentrate su Alpi ai confini con la Francia e Liguria orientale. Le temperature tuttavia rimarranno stazionarie se non in leggera salita, per aria leggermente più calda dal nord Africa.

Da venerdì 24 ottobre. Continuerà la fase di correnti occidentali, anche se al momento l'evoluzione non mostra precipitazioni significative per il fine settimana. Vedremo se confermato nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

