Categorie catastali: guida completa per capirle e usarle correttamente

Le categorie catastali sono la “carta d’identità” degli immobili ai fini fiscali e amministrativi. Definiscono la destinazione d’uso (abitativa, commerciale, produttiva, ecc.), incidono sulla rendita catastale e, di conseguenza, su imposte come IMU, TASI (dove dovuta) e TARI. Conoscerle è fondamentale quando si compra o vende una casa, si affitta un locale, si presenta una pratica edilizia o si verifica la corretta tassazione dell’immobile.

Che cosa sono e a cosa servono

Ogni unità immobiliare iscritta al Catasto Fabbricati è classificata con:

Categoria (lettera del gruppo + numero),

Classe (livello di qualità e finitura, dove previsto),

Consistenza (vani, mq, mc, posti letto, ecc. in base alla categoria),

Rendita catastale (base fiscale per il calcolo di imposte e tributi).

La categoria esprime la destinazione d’uso prevalente e indirizza i criteri con cui si determina la rendita.

I gruppi principali (A, B, C, D, E, F)

Gruppo A – Abitazioni e assimilati.

Dalle case signorili alle economiche, inclusi uffici privati (A/10) e abitazioni tipiche (A/11).

Gruppo B – Collettività.

Scuole, ospedali, caserme, convitti, biblioteche.

Gruppo C – Pertinenze e locali commerciali/artigianali.

Negozi (C/1), magazzini (C/2), laboratori (C/3), box e posti auto (C/6).

Gruppo D – Immobili speciali a reddito.

Alberghi (D/2), teatri/cinema (D/3), opifici (D/1), capannoni, banche (D/5).

Gruppo E – Immobili particolari.

Stazioni, porti, fari, ponti a pedaggio, opere di servizio pubblico.

Gruppo F – Entità urbane.

Unità non idonee a produrre rendita: aree urbane (F/1), unità collabenti (F/2), fabbricati in corso di costruzione (F/3) o di definizione (F/4), ecc.

Nota: alcune categorie hanno classi (A, B, C) che graduano pregio e finitura; i gruppi D ed E in genere non sono classificati in classi e la rendita è spesso stimata con metodo diretto.

Esempi di sottocategorie più comuni

• A/1 abitazioni signorili; A/2 civili; A/3 economiche; A/4 popolari; A/7 villini; A/8 ville; A/10 uffici.

• C/1 negozi e botteghe; C/2 magazzini; C/3 laboratori; C/6 autorimesse/posti auto; C/7 tettoie.

• D/1 opifici; D/2 alberghi e pensioni; D/7 capannoni per attività industriale; D/8 fabbricati per attività commerciale.

Sapere se un immobile è, ad esempio, A/2 oppure A/3, o se un locale è C/1 (negozio) o C/3 (laboratorio), è decisivo per la corretta tassazione, per i contratti e per l’ammissibilità a bonus edilizi.

Impatto su imposte e tributi

La rendita catastale (aggiornata e rivalutata secondo legge) è la base per il calcolo di IMU e, in parte, di altri tributi locali. Cambiare destinazione d’uso o eseguire interventi che incidono su qualità e consistenza può comportare variazioni di categoria/classe e quindi della rendita.

Esempi:

• Trasformare un magazzino (C/2) in negozio (C/1) modifica la categoria e generalmente aumenta la rendita.

• Accorpare due appartamenti A/2 può cambiare consistenza e talvolta classe.

• Un’unità F/3 (in costruzione) diventa A/ o C/ al termine lavori, con attribuzione della rendita.

Come verificare la categoria del tuo immobile

La categoria catastale è riportata nella visura dell’unità immobiliare, insieme a dati identificativi (foglio, particella, subalterno), indirizzo, consistenza, classe e rendita. Per avere certezza dei dati aggiornati è consigliabile richiedere una visura storica o attuale. Puoi ottenere una visura catastale attuale per controllare in tempo reale categoria, classe e rendita registrate per il tuo immobile.

Errori frequenti e come evitarli

• Categoria non coerente con l’uso reale. Un laboratorio utilizzato come negozio (o viceversa) espone a sanzioni e ricalcoli d’imposta. È necessario allineare il catasto tramite pratica DOCFA.

• Pertinenze non censite correttamente. Box o cantine possono essere autonome (C/6, C/2) oppure pertinenze annesse: la corretta rappresentazione incide su rendita e tributi.

• Unità collabenti (F/2) sottostimate. Un fabbricato diruto non produce rendita, ma serve una documentazione tecnica adeguata (stato di degrado) per l’attribuzione.

• Mancati aggiornamenti post-lavori. Ristrutturazioni, frazionamenti/accorpamenti e cambi d’uso devono essere seguiti da aggiornamento catastale entro i termini.

Come si cambia categoria o si aggiorna la rendita

Il professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) presenta un DOCFA con planimetria aggiornata, proposta di classamento e documentazione di supporto. L’Ufficio verifica e attribuisce categoria/classe e rendita. In caso di errori è possibile chiedere riclassamento o presentare istanza di rettifica. Per trasferimenti di proprietà e correzioni anagrafiche si utilizza la Voltura.

Consigli pratici per proprietari e acquirenti

1. Prima del rogito verifica sempre categoria, consistenza e rendita: evita sorprese su IMU/TASI/TARI e su eventuali abusi.

2. Controlla le pertinenze (box, cantina, posto auto) e che siano correttamente censite e abbinate all’unità principale.

3. In caso di lavori valuta l’impatto sulla rendita: un incremento può essere fisiologico e va pianificato nel budget fiscale.

4. Per attività economiche (negozi, laboratori, capannoni) la correttezza della categoria è cruciale anche per licenze e autorizzazioni.

5. Mantieni aggiornata la documentazione: planimetrie, elaborati e visure sono l’unica base certa per pratiche edilizie e fiscali.

FAQ rapide

Come si legge una categoria, ad esempio A/2?

“A” indica il gruppo (abitazioni); “/2” è la sottocategoria (civile). La classe (es. 3) e la consistenza completano il quadro.

La classe più alta significa sempre più tasse?

Non sempre, ma una classe più elevata o una diversa categoria possono aumentare la rendita, su cui si calcolano le imposte.

Posso usare un C/2 come abitazione?

No: l’uso deve essere coerente con la categoria. Serve cambio d’uso (urbanistico) e successivo aggiornamento catastale con DOCFA.











