Borgo diVino in tour arriva a Castagnole delle Lanze: tre giorni di vino, cibo e musica

Si terrà a Castagnole delle Lanze, nel cuore del Monferrato, il penultimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze enologiche e gastronomiche locali e nazionali nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che ha visto quest’anno l’aggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", e Le Castellet, Borgo certificato nell’omologa Associazione francese “Les Plus Beaux Villages de France”.

Il tour, iniziativa promossa sin dal 2021 dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzato da Valica S.p.a e si avvale, per la tappa piemontese, del patrocinio e della collaborazione del Comune di Castagnole delle Lanze.

Sarà una tre-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetterà al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre nel centro storico di Castagnole delle Lanze si potrà trovare una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali piemontesi a quelle di circa 30 cantine provenienti da altre regioni italiane come Sicilia, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige, Lazio, Basilicata, Calabria, Puglia, Toscana e non solo.

Spazio anche al food con un’area dedicata dove verranno proposte specialità gastronomiche come plin piemontesi (conditi con burro e salvia o tartufo), torta di nocciole, lingua con salsa e molto altro.

«Siamo lieti ed orgogliosi di ospitare per la prima volta a Castagnole delle Lanze l’evento Borgo diVino, una manifestazione di grande valore culturale ed enogastronomico promossa da “I Borghi più belli d’Italia” - dichiara Carlo Mancuso, sindaco di Castagnole delle Lanze - Il nostro territorio ha una lunga e consolidata tradizione vitivinicola, ed è per noi motivo di grande soddisfazione poterla valorizzare attraverso un’iniziativa di questo livello, capace di coniugare la bellezza dei nostri luoghi con l’eccellenza del vino italiano. Castagnole delle Lanze è pronta ad accogliere i visitatori con la sua autenticità, la sua ospitalità e il suo patrimonio culturale. Ringraziamo l’organizzazione per aver scelto il nostro Borgo e invitiamo tutti a partecipare a questa importante occasione di promozione e condivisione».

Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, wine lovers, turisti o semplici curiosi. Si svolgerà nel centro storico di Castagnole, nei seguenti giorni ed orari:

● venerdì 24 ottobre: dalle 18 alle 23

● sabato 25 ottobre: dalle 12 alle 23

● domenica 26 ottobre: dalle 12 alle 22

Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicati alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.

Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dell’evento, oppure online sul sito https://borgodivino.it/castagnole-delle-lanze

“La quinta edizione di Borgo di Vino in Tour 2025 - dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” - varca per la prima volta i confini nazionali e inizia ad assumere una valenza europea. La presenza di San Marino e di un Borgo francese, Le Castellet, danno quel tocco di internazionalità che non può che far bene, non solo alla manifestazione quanto soprattutto alla promozione dei vini e dei cibi prodotti nei territori dei Borghi più belli d'Italia. Ulteriore possibilità di sviluppo è prevista nei prossimi anni, vista l'importante sinergia con la Federazione Internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, di cui la nostra Associazione fa parte. Da aprile a novembre sarà un bel viaggio nei borghi e nei territori all'insegna del buon vivere, del buon bere e del buon mangiare”.

L’evento si arricchirà anche di contenuti musicali per rendere l’atmosfera ancora più piacevole. Venerdì 24 ottobre alle 21 Aldo Ascolese, cantautore genovese unanimamente riconosciuto come il miglior interprete delle canzoni di Fabrizio De Andrè, si esibirà in un evento musicale straordinario "Da Faber al Cielo". Sabato 25 ottobre alle ore 21 sarà il turno di Original CRB Band, la cover band di Castiglione del Lago che porterà in piazza il celebre repertorio Country, Rock e Blues dei Creedence Clearwater Revival. Domenica 26 ottobre, invece, presso la Chiesa di San Pietro in Vicoli, si esibirà in un concerto di canto gregoriano il coro Haec Dies diretto da Ezio Aimasso.