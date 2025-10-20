Dopo le biblioteche inclusive, arriva Zagrebelsky: prosegue l'ottobre democratico

Nell’ambito dell’Ottobre Democratico, giovedì 17 ottobre si è svolto un incontro dedicato ai nuovi modelli di sviluppo culturale, con un approfondimento sul ruolo innovativo che le biblioteche possono assumere come spazi di socialità, partecipazione e inclusione.

Ospiti della serata la sindaca Elena Piastra di Settimo Torinese e il sindaco Davide Sannazzaro di Cavallermaggiore, che hanno condiviso le esperienze delle loro città in tema di innovazione culturale.

La sindaca Piastra ha raccontato la nascita e l’evoluzione della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, inaugurata nel 2010, oggi considerata un modello di centro culturale contemporaneo: non solo luogo di studio e consultazione, ma anche spazio di incontro, creatività e sperimentazione, aperto alla partecipazione di tutta la comunità.

Il sindaco Sannazzaro ha invece presentato l’esperienza della Biblioteca Civica “Nuto Revelli” di Cavallermaggiore. La biblioteca è stata recentemente oggetto di un importante progetto di riqualificazione: nell’aprile 2025 è stata inaugurata la nuova sede, ricavata dalla ristrutturazione di un’ex palestra e trasformata in un moderno centro culturale e di aggregazione. Il progetto, frutto della collaborazione tra istituzioni e realtà locali, ha previsto spazi luminosi e accoglienti, aree dedicate ai più giovani e un’organizzazione che favorisce la fruizione libera e la partecipazione della cittadinanza.

L’incontro si è chiuso con l’intervento del consigliere Jack Calcagno, che ha illustrato l’ipotesi dell’attuale amministrazione, inserita in un bando, per la realizzazione della nuova biblioteca cittadina di Savigliano. Da segnalare la curiosa vicenda intorno alla richiesta di fotografare gli allegati progettuali della delibera di giunta, non reperibili sul portale del comune, fatta dal Consigliere Calcagno (tra l'altro ogni cittadino, se lo desidera, può prendere visione delle delibere dell'amministrazione comunale e dei relativi allegati). Ottenuto quanto richiesto, quindi il progetto ovviamente ancora ad uno stadio preliminare, funzionale solamente al bando stesso, si è visto recapitare una lettera a firma del Segretario Comunale che sostanzialmente lo ha invitato a mantenere un riserbo sulla documentazione a sue mani. Come evidenziato dallo stesso Consigliere, si tratta di documenti ampiamente pubblici, tanto da aver utilizzato per la presentazione la bozza di progetto pubblicata da un settimanale cittadino. Era tale il riserbo che l’amministrazione si preoccupava di mantenere, che si sono dimenticati di aver dato il progetto preliminare anche alla stampa… Emerge infine, come ha commentato Claudio Cussa intervenendo, così da come si presenta, più di una ristrutturazione dell’attuale biblioteca che di una nuova realizzazione. Insomma, nulla a che fare con le esperienze di eccellenza presentate nel corso della serata.