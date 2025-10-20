Esce “Nell’abbraccio dell’acqua”, il nuovo romanzo del cuneese Fabrizio Brignone

Un romanzo solo apparentemente per ragazzi e adolescenti, in realtà adatto alla lettura per ogni età: “Nell’abbraccio dell’acqua” (edizioni Il Ciliegio, 256 pagine, 16 euro, copertina di Albertina Neri) è il nuovo libro del giornalista cuneese Fabrizio Brignone.

L’opera narrativa segue il romanzo “Nella foresta della nebbia”, pubblicato a fine 2024, dopo la raccolta “La ragazza coi tarocchi e altri racconti newyorkesi” (2017) e il romanzo psicologico “Ultimo minuto” (2018). Venerdì 24 ottobre, in occasione della distribuzione nelle librerie, si tiene una doppia presentazione: alle 18 alla libreria Ubik di Fossano e alle 21 al circolo Acli di Roata Rossi (Cuneo).

Nel libro viene raccontato un percorso di crescita e di scoperta, attraverso un mondo ricco di fantasia e di magia. Il viaggio è solitario e al femminile, attraverso un elemento magico come l’acqua. La protagonista è infatti una ragazzina, di nome Laver, che vuole uscire dalla foresta per vedere il mare: sente di averne bisogno, per trovare e capire se stessa. Affronta un cammino verso le spiagge e addirittura negli abissi, in cui incontra tanti personaggi e da cui tornerà diversa, più consapevole, senza mai perdere il sorriso e pronta a essere “la miglior versione di sé”.

Il mare e l’acqua sono metafore dell’andare oltre la quotidianità per incontrare davvero se stessi, per scoprire la propria identità e modellare il carattere attraverso le esperienze. E sono davvero tante le metafore e i simboli, in questo libro: la fantasia è quasi una scusa per amplificare, per raccontare ancora più a fondo la realtà.

La narrazione è intensa e immaginifica, la lettura scorre piacevole e brillante, a tratti fiabesca e poetica, tra situazioni e personaggi che raccontano qualcosa che va anche oltre, spunti per idee più profonde. Ecco allora che la carovana diventa metafora dei social network, la signora dei fiori esprime la genitorialità, la baia degli amori naufragati è occasione per confrontarsi sull’amore, una stella marina sceglie l’isolamento sociale, un pesce danza per un amico che non c’è più.

E ancora il tatuatore, il raccoglitore di perle, la maga della luna, Pelledacqua e tanti altri personaggi: soggetti ed episodi strani, surreali e magici, in cui umani, animali e vegetali sono in dialogo e in connessione continua tra loro, com’è nella potenza e nella ricchezza della vita. E insieme ci sono le sfide che ognuno di noi affronta fuori e dentro di sé. In questo caso, quella di diventare grandi in un mondo non semplice, attraverso strumenti e consapevolezze che sono della nostra contemporaneità e insieme rispondono a domande che non tramontano mai.

“Nell’abbraccio dell’acqua”, come già “Nella foresta della nebbia”, rappresenta una lettura stimolante, una storia che sa coinvolgere i lettori più giovani e si fa apprezzare da un pubblico di tutte le età.