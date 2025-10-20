Inizia la nuova stagione teatrale di Santi Briganti

Riparte la stagione teatrale di Santibriganti nei teatri civici di Busca, Caraglio e Dronero con un cartellone di 14 spettacoli in programma dal 7 novembre 2025 a maggio 2026. Sul palco si alterneranno artisti di rilievo nazionale, vincitori di premi come Ubu, Hystrio e Maschere del Teatro Italiano, insieme a compagnie regionali e talenti del territorio.



Il tema scelto per la stagione, “Soffia nel vento”, rende omaggio a Bob Dylan e al desiderio, forse utopico ma sempre vivo, di pace e speranza. Gli spettacoli – serali e domenicali per le famiglie – proporranno come sempre un equilibrio tra impegno, leggerezza e partecipazione, con l’obiettivo di creare un dialogo autentico tra palco e pubblico.



A dare il via alla Stagione, venerdì 7 novembre al Teatro Civico di Busca, lo spettacolo I Promessi Sposi on air dove i personaggi del romanzo manzoniano prendono vita davanti all’autore confrontandosi con lui a viso aperto.

Con questa nuova stagione, Santibriganti Teatro, diretto da Maurizio Bàbuin, rinnova il suo impegno nel portare il teatro tra le comunità delle Valli Grana e Maira, rafforzando il legame con il territorio attraverso una proposta di qualità, inclusiva e aperta a tutti.



Il programma completo è disponibile sul sito: www.santibrigantiteatro.it .