"Parole al Treno" arriva a Busca: Arenaways incontra i cittadini per ascoltare e migliorare il servizio

Proseguono gli appuntamenti di “Parole al Treno – Arenaways incontra”, prassi operativa finalizzata a monitorare lo stato dell’offerta attraverso il punto di vista dei suoi utilizzatori reali, con l’incontro che si terrà mercoledì 29 ottobre alle ore 18 presso lo Spazio Incontri di Busca, in piazza Santa Maria.

L’incontro, ad ingresso gratuito, permetterà un dialogo diretto fra il management della Compagnia e i passeggeri della linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano per raccogliere segnalazioni, osservazioni e chiarire dubbi, nella convinzione che solo ascoltando la voce di chi utilizza fattivamente il treno si possa creare il servizio migliore.

"Parole al Treno", infatti, riflette la filosofia “Rail different” promossa da Arenaways e nasce dalla volontà di attivare tutti gli strumenti possibili per modulare sempre più le caratteristiche dell’offerta alle esigenze particolari dei viaggiatori. Un approccio che ha già dato i primi frutti a pochi mesi dall’avvio del servizio: raccogliendo e riportando all’Agenzia della Mobilità Piemontese le segnalazioni della clientela, è stato possibile modificare gli orari dei treni Arenaways del mattino per agevolare i pendolari diretti a Torino.