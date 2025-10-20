Si avvicina la Stracôni numero 42: iscrizioni aperte fino al 6 novembre

Si avvicina l'appuntamento con la Stracôni, una delle manifestazioni più amate e partecipate della città.

In programma domenica 9 novembre, la camminata non competitiva è giunta alla sua edizione numero 42.

"La Stracôni - ricorda il comitato organizzatore - è passata da semplice camminata popolare a un evento simbolo di partecipazione, movimento e condivisione. Un momento per stare insieme, tra amici, famiglie e anche con i propri compagni a quattro zampe. Ogni anno, migliaia di persone partecipano con entusiasmo, indossando il proprio pettorale e dando vita a un corteo colorato e festoso, simbolo di partecipazione e vicinanza. È l’occasione perfetta per vivere la città in modo nuovo, con lentezza, curiosità e voglia di stare insieme".

Intanto, dal 2 ottobre sono aperte le iscrizioni, possibili fino al 6 novembre.



Ti aspettiamo anche quest’anno: cammina con noi, vivi la città, fai parte della Stracôni!

CLICCARE QUI PER ACQUISTARE IL PETTORALE