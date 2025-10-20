Assegnata la borsa di studio "Marianna Mele" alla Scuola secondaria di Villafalletto

Mercoledì 15 ottobre, presso la Scuola secondaria di I grado di Villafalletto, la famiglia Mele, per il quattordicesimo anno, ha voluto ricordare la figlia Marianna, deceduta il 25 luglio del 2010 in un incidente stradale, consegnando una borsa di studio, al termine del primo ciclo d’Istruzione, all’alunno/i particolarmente meritevole/i.

Sulla base dell’esito finale e dei risultati conseguiti nel corso dei tre anni della Scuola Secondaria di I grado, quest’anno la borsa è stata consegnata alle alunne Giorgis Roberta e Nivello Martina, che hanno superato l’esame finale con il massimo dei voti (10/10 e lode) e che ora frequentano il Liceo Scientifico ordinamentale “Pellico-Peano” di Cuneo.

La borsa è stata consegnata dai genitori Tiziana e Antonio alla presenza degli alunni delle classi terze, degli insegnanti e della dirigente scolastica Magnaldi Stefania, che ha ringraziato la famiglia Mele che, con grande generosità, continua a ricordare in un modo così bello e significativo la propria figlia.

La prof.ssa Burdino Maria Laura, che è stata insegnante di Marianna, ha ricordato a tutti i presenti l’impegno civile di questa giovane ragazza che, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, si era messa al servizio della comunità come consigliera comunale, proponendo di consegnare a tutti i ragazzi di Villafalletto, che compiono 18 anni, una copia della Costituzione, tradizione che prosegue tuttora. La prof.ssa ha sottolineato ai ragazzi che questo atto ha un grande valore simbolico, perché ricevere la Costituzione significa impegnarsi a rispettare e attuare tutti i fondamentali principi che essa contiene.

La prof.ssa. ha inoltre ricordato che la famiglia Mele ha onorato la memoria della propria figlia, non solo attraverso l’istituzione di questa borsa, ma facendo anche costruire un salone, presso il "campetto", luogo utilizzato dalla Parrocchia per l'estate ragazzi e per l'attività estiva di "studio giocando".

La cerimonia è stata per gli alunni delle classi terze anche un utile momento di confronto, perché Roberta e Martina hanno condiviso con essi alcune interessanti riflessioni sulla loro precedente e nuova esperienza scolastica. Le alunne hanno spiegato che lo studio richiesto dal Liceo è sicuramente molto impegnativo, ma che una buona organizzazione giornaliera e uno studio costante permettono di superare ogni ostacolo. Hanno anche detto ai ragazzi di non scoraggiarsi se all’inizio incontreranno delle difficoltà, sia di tipo didattico che relazionale, perché occorre un po’ di tempo prima di adattarsi al nuovo ordine di scuola. Hanno infine suggerito loro di scegliere la scuola superiore con calma, riflettendo bene sulle sue caratteristiche, di andare a visitare i diversi saloni dell’orientamento e le diverse scuole, per poter effettuare una scelta consapevole e responsabile.

L’evento, che per noi è ormai diventato una importantissima tradizione, si è concluso con la distribuzione a tutti i presenti dei deliziosi baci di Villafalletto, offerti sempre dalla famiglia Mele, che ogni anno continuiamo a ringraziare davvero di cuore.