Mondovì, al via il nuovo anno dell’Università degli Adulti Unidea

Promettente inizio giovedì scorso del nuovo anno accademico dell'Università degli Adulti - Unidea - di Mondovì. Sala comunale Scimé" gremita e un buon numero di nuove adesioni a cui altre si possono aggiungere via via.

Ad aprire il calendario di incontri, previsti ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, è stato il prof. Nicola Duberti col suo nuovo intenso libro "Fentanil 50" incentrato sulle cure ad una "mater dolorosa", e presentato da Paolo Roggero.

Seguiranno giovedì 23, la prof. sa Susanna Ghiazza su "Pablo Picasso e la rivoluzione della quarta dimensione"; il 30 ottobre i dott. i Attilio Janniello e Guido Viale su "Ottobre: tempo e civiltà delle castagne"; il 6 novembre il dott. Enrico Ferreri su "Farmaci: con fiducia e con cautela".

E sono annunciati due altri appuntamenti a breve: mercoledì 29 ottobre, Castagnata e merenda sinòira al Merlo ("Dimora del contadino"), e venerdì 7 novembre una visita pomeridiana al castello saluzzese della Manta.