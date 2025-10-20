Unitre Cuneo inaugura l’Anno Accademico 2025/2026

L'Unitre di Cuneo inaugurerà l'anno accademico 2025/2026, presso il cinema Monviso, lunedì 3 novembre, alle 15:30 con la prolusione del Prof. Guido Curto dal titolo "Cultura come ricchezza, a cominciare dal Cuneese, per arrivare al Piemonte e all'Italia".

Nel frattempo, sono in corso le iscrizioni, che si raccolgono esclusivamente presso la sede di Cuneo, Piazza II° Reggimento Alpini, 3.

L’Assemblea annuale degli Associati celebrata giovedì 25 settembre, ha stabilito la quota sociale in €. 60,00 sia per quanto riguarda i rinnovi, che per le nuove iscrizioni che, al momento, superano la soglia delle quattrocento unità.

Sarà possibile iscriversi fino al termine del mese di ottobre, presentandosi in sede il lunedì ed il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30.

Chi non avrà avuto la possibilità di iscriversi nelle date previste, potrà farlo direttamente presso la Segreteria UNITRE Cuneo lunedì 3 e mercoledì 5 novembre 2025, sempre dalle 9:30 alle 11:30.