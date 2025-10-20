 / Solidarietà

Solidarietà | 20 ottobre 2025, 16:31

Il Lions Club Saluzzo-Savigliano organizza un incontro con Marco Sandrone, responsabile di Medici senza Frontiere a Gaza

La serata avrà luogo lunedì 27 ottobre alla Crosà Neira di Savigliano

Il Lions Club Saluzzo - Savigliano in collaborazione con il Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita e con il patrocinio della Città di Savigliano organizza lunedì 27 ottobre alle 20.45 presso la Crosà Neira a Savigliano un incontro  con Marco Sandrone, responsabile di Medici senza Frontiere a Gaza. 

Sarà un’occasione per riflettere sull’importante lavoro svolto in ambito umanitario da lui e dall’associazione. 

La serata è aperta alla cittadinanza. 

Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a Medici senza Frontiere per sostenere i loro progetti umanitari. 

Modererà l’incontro Matteo Garnero.

Per maggiori info: Lions Club Saluzzo-Savigliano - 3382695699

