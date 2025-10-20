CALCIO ECCELLENZA / Cuneo espugna Centallo, Danilo Bianco nel post match: "Vittoria pesante, partita speciale per me" [VIDEO]

L’AC Cuneo 1905 ha vinto il derby con il Centallo, al termine di una partita ricca di emozioni.
A decidere la sfida, giocata allo stadio “Don Eandi”, le reti di Gyimah (65’) e Angeli (75’) che rispondono all’iniziale vantaggio centallese di Monge (38’).
Il Cuneo sale dunque a 16 punti in classifica mentre il Centallo rimane a quota 14; a guidare la graduatoria c’è sempre l’Alessandria a 19.
Prossimo turno domenica 26: il Centallo farà visita alla capolista Alessandria con il via previsto per le 15:30, mentre il Cuneo ospiterà al “Paschiero” la Pro Dronero, fischio d’inizio alle 14:30.
Le dichiarazioni dei due allenatori, Bianco e Sacco, al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)