Il punto sul girone A del campionato di volley femminile di serie B1: il Mondovì vince anche in trasferta

La seconda giornata del Campionato di volley femminile di serie B1 (girone A) ha portato diverse conferme nei piani alti della classifica. La prima riguarda il Mondovì Volley, che sul difficile campo del Cogne Aosta, ha ottenuto una preziosa vittoria per 0-3 (21-25; 22-25; 17-25).

Pumine sempre sul pezzo e superiori alle avversarie in tutti i fondamentali. In attacco, poi, spiccano i 18 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole. In doppia cifra (10 punti) anche la centrale Chiara Bergese e l'opposto Giada Sangoi. Per il Mondovì, dunque, si tratta di una partenza entusiasmante e confortante, con due vittorie su due gare disputate e nessun set concesso alle avversarie.

E sabato prossimo occhi puntati sullo scontro diretto tra le rossoblù e il Volley 2001 Garlasco, altra formazione che dopo il successo per 1-3 in casa del Cus Torino è a punteggio pieno. Nel terzetto di testa anche Villa Cortese, vittorioso per 1-3 a Volpiano.

Successo esterno per 1 per l'Acrobatica Alessandria sul Bellusco, mentre hanno festeggiato la prima vittoria stagionale il Capo d'Orso Palau, 3-1 sul Chieri 76', la Florens Vigevano, 3-0 sul Cagliari e l'Issa Novara grazie al 3-1 sul Parella Torino. Non una buona partenza, dunque, per le torinesi, con Parella, Cus e Volpiano ancora ferme a zero punti in classifica. Di seguito i risultati della seconda giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno di campionato:

RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO ACROBATICA ALESSANDRIA 1-3 VIC. ISSA NOVARA PARELLA TORINO 3-1 SD CCS COGNE AOSTA MONDOVI’ VOLLEY 0-3 VOLLEY AC. VOLPIANO GSO VILLA CORTESE 1-3 CAPO D’ORSO PALAU CHIERI 76’ 3-1 CUS TORINO VOLLEY 2001 GARLASCO 1-3 FLORENS VIGEVANO PAN ALFIERI CAGLIARI 3-0

LA CLASSIFICA

1 MONDOVI’ VOLLEY 6 2 VOLLEY 2001 GARLASCO 6 3 GSO VILLA CORTESE 6 4 ACR. ALESSANDRIA 5 5 FLORENS VIGEVANO 4 6 CHIERI 76’ 3 7 PAN ALFIERI CAGLIARI 3 8 CARE P. BELLUSCO 3 9 ISSA NOVARA 3 10 CAPO D’ORSO PALAU 3 11 CUS TORINO 0 12 PARELLA TORINO 0 13 VOLLEY AC VOLPIANO 0 14 SD CCS COGNE AOSTA 0

PROSSIMO TURNO - 3^ GIORNATA DI ANDATA