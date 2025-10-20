SCI / Marta Bassino al lavoro in Val Senales: sabato l'esordio stagionale a Sölden

Le atlete del gruppo Cdm Elite Polivalenti e del Gruppo Cdm delle discipline tecniche si trovano da domenica 19 ottobre la Val Senales (Bolzano), dove resteranno fino a giovedì 23, per gli ultimi allenamenti che precederanno il debutto stagionale del massimo circuito in programma per sabato 25 ottobre nell’austriaca Sölden.
Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato: Sofia Goggia, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli.
Come detto la stagione di Coppa del Mondo scatterà con il gigante di Sölden per poi proseguire, in chiave femminile, con i due slalom di Levi (Finlandia, 15 novembre) e Gurgl (Austria, 22 novembre) prima della trasferta nordamericana che conterà delle due tappe di Copper Mountain (Stati Uniti) e Tremblant (Canada).