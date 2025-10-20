Oro di Gianluca Sanna dell'ASD Judo Cuneo nel Trofeo Italia

Un’altra importantissima medaglia per l’ASD Judo Cuneo che ha partecipato con Gianluca Sanna al Trofeo Italia 2025 tenutosi presso il Play Hall di Riccione.

Erano presenti 189 club con ben 588 judoka pronti a sfidarsi con grande determinazione ma l’atleta cuneese ha sbaragliato i 42 avversari della categoria -66 kg, in un incontro molto sentito ed atteso da tutti i protagonisti della giornata.

Sanna, in ottime condizioni fisiche e mentali, ha sfoderato tutte le sue doti tecniche vincendo 5 incontri prima dello scadere del tempo regolamentare, meritandosi così il gradino più alto del podio.

Grazie a questo risultato, l’ASD Judo Cuneo chiude all’undicesimo posto nella classifica generale del Trofeo e ciò rappresenta un preludio pregno di speranze per l’appuntamento più importante dell’anno, ovvero i campionati italiani che si disputeranno ad Ostia nel mese di dicembre.

Un doveroso plauso anche a Maria Matei, Tommaso Giartosio, Niccolò Garnero, Sergio Sanna e Leonardo Ambrosio, che lo scorso fine settimana gareggiando ad Asti, hanno dimostrato grande impegno e significativi miglioramenti, mentre Akmel Segbheji e Giacomo Bersezio hanno ulteriormente ridotto le distanze per l’ambito traguardo della cintura nera.

Tutto lo staff dell’ASD Judo Cuneo del Maestro Maurilio Rapisarda con gli allenatori Davide Bersezio, Sergio Frandino e Alessio Lilliu, non possono che rilevare gli ottimi risultati di crescita dell’intero gruppo che si sta dimostrando sempre più affiatato.