Weekend d'oro per gli Arcieri dell'Elice: pioggia di podi tra Venaria e Cherasco per i Cuneesi

Un altro week end da incorniciare per gli Arcieri dell'Elice.

Ad aprire questo weekend di podi ci pensa Giordana Kevin, Arco Olimpico Allievi Maschile, che sabato 18 ottobre a Venaria Reale, nella gara indoor a 18m conquista l'oro con lo strepitoso punteggio di 562/600. Lo stesso Giordana Kevin domenica 19 ottobre bissa il primo posto nella gara indoor a 18m di Cherasco.

Nella stessa gara Giordana Kevin con Nicolò Parola (settimo nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile) e Violino Andrea (ottavo nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile), conquistano l'argento a squadre nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile.

Nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile il podio ha solo i colori degli Arcieri dell'Elice con Del Grande Paolo (oro), Musto Marco (argento) e Tosello Enrico (bronzo), gli stessi inoltre conquistano il primo posto nella gara a squadre.

Nella categoria Arco Olimpico Senior femminile oro per Gioanetti Paola e nella categoria Arco Olimpico Master femminile oro per Melis Caterina. Per la categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile conquista l'oro Tosello Aurora Maria.

Ramonda Leonardo ottiene un ottimo secondo posto nella categoria Arco Compoud Allievi Maschile.

Nella categoria Arco Nudo Junior femminile Parola Giada conquista l'oro e nella categoria Arco Nudo Master Maschile Flavio Paradiso ottiene un ottimo quinto posto. Nella categoria Arco Olimpico Master Maschile Mandrile Mauro si piazza in settima posizione dopo un'ottima prestazione.