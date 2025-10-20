Wash4green Monviso-Honda Cuneo 1-3: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 6: entra in campo in un set già compromesso. Va a referto con un muro e due punti all’attivo.

JAELYN KEENE 7,5: tra le migliori in campo. Concretizza numerose fast. Qualche errore in battuta, ma è in gran serata e si vede.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 6,5: entra per aumentare la “forza di fuoco” del servizio cuneese. Con lei in campo la ricezione del Monviso traballa.

MARGARITA MARTINEZ 6: solito prezioso apporto in ricezione. Quando entra in campo non delude le aspettative.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD 7: si conferma determinante. Sbaglia qualcosa in attacco, ma segna alcune traiettorie che sembrano realizzate con un compasso. Per lei anche due muri e un ace.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO 6,5: non un pomeriggio da straordinari. Fa il suo in ricezione e anche in difesa.

AGNESE CECCONELLO 7: Tre murate decisive. In crescita la sua condizione e di conseguenza anche il suo rendimento.

MASA PUCELJ 7: la “fille prodige” non si smentisce. Qualche errore in fase realizzativa, ma anche tanta, tanta efficacia. Chiude con un bottino di 12 punti.

NOEMI SIGNORILE 7,5: è abile a rendere irrilevanti gli errori in ricezione. Smista e inspira con ordine e saggezza tattica le sue compagne. Si prende il lusso di chiudere un punto con una schiacciata da “navigata opposto”.

BINTO DIOP 8: altra prestazione da incorniciare. Dà il suo apporto in tutti i fondamentali. Il suo muro nel primo set consente al Cuneo di usufruire del set-point subito capitalizzato da Cecconello. Due ace e 17 punti all’attivo che valgono il titolo di MVP. Trascinatrice!

FRANCOIS SALVAGNI 8: innesti sempre mirati. Plasma un Cuneo a sua immagine e somiglianza: intelligente e concreto.