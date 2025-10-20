 / Sport

Sport | 20 ottobre 2025, 09:31

Wash4green Monviso-Honda Cuneo 1-3: le pagelle delle Gatte

La Honda Cuneo Granda Volley si aggiudica il derby contro il Monviso Volley. La squadra di Salvagni vola al secondo posto in classifica. All'interno le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 6: entra in campo in un set già compromesso. Va a referto con un muro e due punti all’attivo.

JAELYN KEENE 7,5: tra le migliori in campo. Concretizza numerose fast. Qualche errore in battuta, ma è in gran serata e si vede.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 6,5: entra per aumentare la “forza di fuoco” del servizio cuneese. Con lei in campo la ricezione del Monviso traballa.  

MARGARITA MARTINEZ 6: solito prezioso apporto in ricezione. Quando entra in campo non delude le aspettative.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD 7: si conferma determinante. Sbaglia qualcosa in attacco, ma segna alcune traiettorie che sembrano realizzate con un compasso. Per lei anche due muri e un ace.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO 6,5: non un pomeriggio da straordinari. Fa il suo in ricezione e anche in difesa.

AGNESE CECCONELLO 7: Tre murate decisive. In crescita la sua condizione e di conseguenza anche il suo rendimento.

MASA PUCELJ 7: la “fille prodige” non si smentisce. Qualche errore in fase realizzativa, ma anche tanta, tanta efficacia. Chiude con un bottino di 12 punti.

NOEMI SIGNORILE 7,5: è abile a rendere irrilevanti gli errori in ricezione. Smista e inspira con ordine e saggezza tattica le sue compagne. Si prende il lusso di chiudere un punto con una schiacciata da “navigata opposto”.

BINTO DIOP 8: altra prestazione da incorniciare. Dà il suo apporto in tutti i fondamentali. Il suo muro nel primo set consente al Cuneo di usufruire del set-point subito capitalizzato da Cecconello. Due ace e 17 punti all’attivo che valgono il titolo di MVP. Trascinatrice!

FRANCOIS SALVAGNI 8: innesti sempre mirati. Plasma un Cuneo a sua immagine e somiglianza: intelligente e concreto.

Matteo La Viola

