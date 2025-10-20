L’arte di Katarina accoglie i visitatori di Rifreddo

La pittrice revellese Caterina Rinaudo Carone, in arte Katarina, ha realizzato l’allestimento della rotonda all’ingresso di Rifreddo, lungo la strada provinciale della Valle Po, in occasione degli eventi dedicati alle “Notti delle Streghe”, la celebre manifestazione che anima ogni anno il paese con atmosfere misteriose e incantate.

La cura della rotonda, come ormai da tradizione, è realizzata da Tuttanatura, che anche quest’anno ha scelto di unire l’impegno per l’ambiente con la creatività artistica.

(Katarina con i gestori di "Tuttonatura" che da anni si occupano degli allestimenti della rotonda all'ingresso di Rifreddo)

“Quando Tuttanatura mi ha chiesto di collaborare all’allestimento della rotonda all’ingresso del paese, ho subito aderito all’invito – racconta Katarina –. È un onore per me proporre la mia arte in un contesto così particolare”.

Conosciuta come ‘l’artista del colore’ per la vivacità delle sue opere, Katarina ha accettato con entusiasmo una sfida insolita: “Mi ha affascinato il fatto di dover dipingere e creare ambienti poco luminosi, anzi molto cupi. Spero di essere riuscita nell’intento, perché l’atmosfera doveva essere lugubre, capace di incutere un po’ d’angoscia”.

(L'installazione in notturna)

Per la realizzazione dei pannelli decorativi, Katarina ha utilizzato colori e collage, combinando tecniche e materiali per evocare un mondo sospeso tra arte e mistero.

Un’opera che, con la sua forza visiva, accompagna simbolicamente, anche con l'illuminazione notturna, sia che è di passaggio sulla strada della valle Po e i visitatori del paese in occasione delle ‘Notti delle Streghe’, dove la fantasia e la tradizione si fondono con la magia.