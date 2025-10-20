Asti-Cuneo, proseguono i lavori: chiusure programmate dello svincolo di Bra-Marene

Dal 24 ottobre al 21 novembre sono previste diverse chiusure stradali che riguarderanno lo svincolo di Bra-Marene per lavori di manutenzione straordinaria. Proseguono a ritmo serrato i lavori verso la conclusione della Asti-Cuneo.

Dopo l’intervento di quest’estate, nella notte tra il 7 e l’8 agosto, durante il quale si era svolto il varo di un concio di impalcato metallico, che scavalca la Strada Provinciale 7, nelle prossime settimane, nell’ambito dei lavori di completamento del Lotto II.6a tra Cherasco e Alba Ovest, verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria riguardanti i sottopassi dello svincolo di Bra-Marene.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza di tali attività, sarà necessaria la chiusura temporanea al traffico di alcune rampe di entrata e uscita del raccordo, secondo il seguente calendario:

- Dalle 22:00 del 24 ottobre alle 06:00 del 27 ottobre 2025 sarà chiusa la rampa di uscita per il traffico proveniente da Torino–Savona–Cuneo.

- Dalle 22:00 del 7 novembre alle 06:00 del 10 novembre 2025 chiuderà temporaneamente la rampa di entrata per il traffico diretto verso Torino–Savona–Cuneo.

- Dalle 22:00 del 14 novembre alle 06:00 del 17 novembre 2025 e dalle 22:00 del 21 novembre alle 06:00 del 24 novembre 2025: chiusura di entrambe le rampe (entrata e uscita).

Durante i periodi di chiusura, il casello di Cherasco resterà regolarmente aperto in entrata e uscita per i veicoli diretti o provenienti da Torino, Savona, Cuneo, Bra e Marene.

Le chiusure saranno comunicate con 48 ore di anticipo tramite i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la tratta, sul sito aziendale www.asticuneo.it e sui canali WhatsApp e Telegram ufficiali.