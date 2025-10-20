Volley A1F. Monviso-Cuneo 1-3, Signorile e Marring: "Questa squadra sa il fatto suo" [VIDEO]

Continua il trend positivo della Honda Cuneo Granda Volley, che, dopo essersi aggiudicata 3 punti contro la Savino Del Bene Scandicci, bissa con il Wash4green Monviso Volley nel primo dei tre derby piemontesi della stagione.

Le Gatte di coach Salvagni hanno sfoderato un’altra bella prova di squadra, con tutte le biancorosse scese in campo che hanno dato il loro prezioso apporto. Una sfida intensa, giocata nell’infuocata cornice del Pala Bus Company davanti a 1200 spettatori, che sin dai primi scambi si è dimostrata tutt’altro che adatta ai deboli di cuore.

Primi due set giocati ad altissimo ritmo e intensità, in cui le Gatte hanno imposto il proprio gioco e sono state brave a resistere ai tentativi di rimonta delle padrone di casa, che non hanno mai smesso di crederci. Dopo un terzo set in calo, in cui è stata Monviso a dettare il ritmo, nel quarto parziale le Gatte sono rientrate in campo con grinta e concentrazione, aggiudicandosi un break importante sul 15-17 e conquistando un vantaggio poi mantenuto fino alla fine.

"Sono contentissima della partita, nonostante il calo nel terzo set c'è stata un bella reazione nel quarto" commenta il capitano Signorile al termine. "Abbiamo dimostrato che questa squadra nei momenti che contano sa il fatto suo, speriamo di continuare così".

Concorda con lei la schiacciatrice olandese Nova Marring, che in questo match ha esordito nella massima serie italiana andando a rilevare Pucelj.

"Nei primi due set abbiamo giocato bene e combattuto su ogni pallone. Siamo rimaste compatte, e sono davvero orgogliosa della mia squadra. Sono felice di aver potuto dare un contributo maggiore e ancora più contenta di essere tornata in campo".

E sul prossimo match: "Abbiamo giocato molto bene nelle ultime due partite e abbiamo dimostrato che possiamo farlo. Penso che la cosa più importante sia continuare così. Dobbiamo continuare ad impegnarci ad allenamento e mostrarlo in partita".

Appuntamento quindi a sabato 25 ottobre quando al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta le Gatte affronteranno le Black Angels di Perugia.