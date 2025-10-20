VOLLEY MASCHILE SERIE B / Un opaco VBC Mondovì si arrende ad Albisola

Prestazione decisamente opaca quella del VBC Mondovì che all’ esordio al Pala “Nino Manera” si arrende con un purtroppo netto 3-0 (19-25,10-25,19-25) ad un arrembante Albisola, che si è dimostrato più quadrato e che, al momento attuale, sta in campo decisamente meglio dei monregalesi.

“Senza dubbio – commenta al termine coach Vittorio Bertini – è stata una sconfitta molto dolorosa venuta al termine di una gara che purtroppo abbiamo giocata sottotono. Direi che abbiamo giocato discretamente l’ avvio di partita ed il finale di terzo set, mentre per il resto della gara abbiamo faticato un po’ in tutti i fondamentali. Al momento non riusciamo a tradurre in partita quanto di buono stiamo facendo in settimana, in cui l’ impegno è massimo e ci stiamo allenando bene. Sicuramente è stato davvero bello vedere così tanti sostenitori sugli spalti del Pala “Nino Manera” ed il non essere riusciti a dar loro una soddisfazione è stata una cosa che ci rattrista davvero moltissimo. A tutti però dico che non dobbiamo cadere nell’ errore di dare giudizi affrettati e mantenere la fiducia nella squadra. Ora dobbiamo resettare tutto e pensare alle prossime due trasferte consecutive, sicuramente entrambe difficili, ma in cui non abbiamo nulla da perdere ed in cui dovremo riuscire a compiere l’ atteso salto di qualità.”

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Camperi in banda, Catena e Coppa centrali, Candela libero, inserendo durante la gara Caldano, Bellanti, Garelli, Polizzi, Genesio ed il secondo libero Garello.

Nel primo set vi è grande equilibrio sino al 9 pari, poi i liguri cambiano marcia e vanno via, portandosi sul 16-12. Dentro prima Polizzi e Genesio, poi Bellanti ed infine Garelli, ma gli ospiti controllano senza troppe difficoltà e prima si portano sul 19-15, quindi chiudono 25-19.

Nella seconda frazione, pur con Caldano al posto di Coppa, i monregalesi faticano enormemente a reggere il ritmo avversario e così l’ Albisola si porta subito sul 9-3. Dentro prima Garelli, poi Polizzi e Genesio, quindi il secondo libero Garello, ma le difficoltà monregalesi continuano e così i liguri si portano prima sul 19-8 ed infine chiudono 25-10.

Anche nel terzo set, pur con in campo di nuovo Coppa e Bellanti, il VBC MONDOVI’ continua ad arranca e va sotto prima 9-4 e poi 17-9. Dentro prima Polizzi e Genesio e poi Camperi ed i monregalesi hanno una bella reazione d’ orgoglio, che permette loro di arrivare sino a -3 (17-20), ma, complici anche un paio di invasioni a muro, non riescono ad avvicinarsi ulteriormente e così i liguri chiudono 25-19.

Ora più che mai per i monregalesi è necessario voltare pagina e concentrarsi sulle gare future, anche se la prossima sarà davvero molto impegnativa, per non dire quasi proibitiva: infatti sabato sera alle ore 20.30 il VBC MONDOVI’ è atteso dalla difficilissima trasferta sul campo del forte Garlasco, attualmente con 4 punti grazie al doppio successo al quinto set contro S. Mauro Torino e Spezia ed indicato alla vigilia fra le favorite per la promozione in A3. Per i monregalesi una gara senza dubbio molto impegnativa, che dovrà essere affrontata senza pressioni e con la volontà di provare a ribaltare il pronostico non certo favorevole.

VBC MONDOVI’ – ALBISOLA 0-3 (19-25,10-25,19-25)

VBC Mondovì: Menardo (K) , Giovannetti , Bosio , Camperi , Catena , Coppa , Candela (L1), Garello (L2), Caldano , Bellanti , Garelli , Polizzi, Genesio, Berutti,. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.