VOLLEY MASCHILE SERIE D/ Il VBC Mondovì si arrende al Chieri per 3-1

Trasferta amara quella dei cadetti del VBC Mondovì, che si arrendono al Chieri per 3-1 (25-21,20-25,25-19,25-16).

Con Luca Gallia presente in panchina ma non utilizzabile per problemi fisici, Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Borsarelli opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Stefanoni e Mastantuoni.

Nel primo set vi è equilibrio sino al 6 pari, poi il Chieri allunga e si porta prima sul 15-12, poi sul 19-14, quindi sul 22-17 ed infine chiude 25-21, mentre entrano Mastantuoni e Stefanoni.

Nella seconda frazione, con Stefanoni schierato sin dall’ inizio come opposto, i monregalesi partono meglio e si portano sul 12-9. Il gioco del VBC Mondovì continua ad essere fluido e così i monregalesi prima si portano sul 20-15, poi sul 22-17 ed infine chiudono 25-20.

Nel terzo set partono meglio i chieresi, che si portano prima sul 7-4, poi sul 14-10 ed infine sul 17-13. Dentro Mastantuoni e Borsarelli per il doppio cambio, ma l’ inerzia del parziale continua ad essere a favore del Chieri, che prima si porta sul 22-16 ed infine chiude 25-19.

Nella quarta frazione i monregalesi partono male e vanno sotto 10-2. Dentro Mastantuoni in regia, ma il gioco dei biancoazzurri non decolla e così il Chieri prima si porta sul 19-14, poi sul 17-11 ed infine chiude 25-16.

Sabato il VBC ospiterà al PalaItis alle ore 20.30 il PVL Ciriè, che precede i monregalesi di 2 punti.

CHIERI - VBC MONDOVI’ 3-1 (25-21,20-25,25-19,25-16)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Borsarelli, Bernardi (K), Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L), Mastantuoni, Stefanoni, Gallia, Zvorschi, Monge. ALL: Riccardo Gallia