Argento tricolore di Anna Arnaudo nella mezza maratona, a podio anche Margherita Vignolo dell'Atletica Alba

Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), torna a buon livello sulla Mezza Maratona conquistando il secondo posto ai campionati italiani della specialità, disputatisi domenica 19 ottobre a Cremona. La cuneese taglia il traguardo della XXIV Half Marathon Cremona in 1h12:50 (suo terzo tempo in carriera) all’indomani del suo 25esimo compleanno; bel progresso per lei rispetto a marzo quando a Reggio Emilia aveva corso in 1h14:59.
A podio anche Margherita Vignolo (Atl. Alba) che conquista la medaglia di bronzo nella categoria u23 correndo in 1h17:45; quinta Annamaria Gozzano (Futuratletica Piemonte) in 1h19:58.
Da segnalare anche il risultato di Federica Cerutti (Sport Project VCO), 18ma nella classifica generale proprio alle spalle di Vignolo, e terza nella classifica SF35, in 1h18:02.
Al maschile, a livello cronometrico, migliore dei piemontesi è Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) in 1h03:58, 21mo nella classifica generale e 13° in quella del campionato italiano.
Per quanto riguarda i piazzamenti invece, da segnalare il terzo posto nel campionato italiano juniores di Alessandro Cena (Atl. Canavesana) in 1h08:01. Più lontani Diego Arseniato (Bio Correndo AVIS), 18mo (1h14:54), e Ismaele Bertola (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), 19° (1h15:26).
Da segnalare infine il terzo posto di Alice Gattoni (Sport Project VCO) nella prova competitiva dei 10km, disputatasi a corollario dell’appuntamento tricolore, in 37:58.