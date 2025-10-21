Claudio Sacchetto, FdI: "Tre anni di governo Meloni, un bel traguardo non fine a se stesso"

Egregio Direttore,

da pochi giorni il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha raggiunto il terzo gradino sul podio degli esecutivi più longevi della Repubblica, se, come è prevedibile e come personalmente auspico, arriverà in carica al termine della corrente Legislatura, diverrà il Governo democraticamente eletto più duraturo della storia dell’Italia.

Un bel traguardo che tuttavia non è fine a se stesso, poiché, per quanto sia condivisibile in astratto che sia meglio tirare a campare piuttosto che tirare le cuoia, in realtà, il primo esecutivo in Italia presieduto da una donna, primato non contendibile da alcuna in futuro, si è finora caratterizzato come una compagine molto dinamica su tutti i fronti su cui si è trovato a cimentarsi.

A livello internazionale l’Italia è tornata a svolgere, dopo troppi anni, un ruolo di primo piano in linea col suo peso reale in termini politici, storici ed economici.

In materia di finanza pubblica, i segnali derivanti dal contenimento del deficit e dal complessivo ordine dei conti pubblici, certificati dalle agenzie di rating, dallo spread e dagli indicatori generali confermano una linea che porta benefici alla Nazione in termini di credibilità sui mercati, di risparmio negli interessi sul debito e nella riduzione dei rischi derivanti dall’incertezza della politica finanziaria.

Nell’ambito economico, la continua limatura della spesa pubblica improduttiva, la lotta alla vera evasione senza avere un atteggiamento oppressivo verso le PMI, il seppur limitato taglio dell’Irpef per il ceto medio raccontano di una volontà che giocoforza non può che essere proiettata nel medio periodo a fronte di un debito pubblico che non consente ancora una politica di maggiore aggressione al carico fiscale, prova ne è il dato della pressione fiscale generale, ancora elevato.

Su temi come sicurezza e tutela dei cittadini, i provvedimenti normativi parlano chiaro e sottolineano il ruolo di un Governo che non tollera più, come successo in passato, comportamenti che ledono i diritti dei cittadini su casa, vivibilità del territorio e delle città.

Insomma, la stabilità di per sé non è sufficiente a dare la misura di un’azione di Governo incisiva e soprattutto positiva, ma collegata ad un esecutivo come quello Meloni, crea le condizioni per una Nazione forte a livello politico ed economico.







Claudio Sacchetto

Consigliere Regionale Fratelli d’Italia