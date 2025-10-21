Cortemilia dice addio a don Vincenzo Visca, parroco anti Acna  e protagonista della rinascita della Valle Bormida

Don Vincenzo Visca, ex parroco di San Michele a Cortemilia e di Castelletto Uzzone e Gottasecca, è morto nella notte nella casa di cura La Residenza di Rodello.

Aveva 96 anni, 40 dei quali trascorsi alla guida della parrocchia cortemiliese, dove negli anni 80-90, quelli della lotta all’Acna di Cengio e della crisi occupazionale seguita alla chiusura degli stabilimenti Miroglio, aveva difeso e sostenuto con energia e convinzione le istanze degli abitanti della Valle Bormida.

Nel 2017 la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa lo aveva nominato “Cortemiliese Doc”, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato a persone, enti o associazioni che si sono particolarmente distinte per l’impegno speso a favore del territorio.

"Un sacerdote – spiega il gran maestro della Confraternita Ginetto Pellerino – che ha rappresentato molto per le comunità dove ha operato sotto l’aspetto religioso ma anche umano. Sempre presente, energico, dotato di una forza morale che metteva a disposizione della sua gente nei momenti più difficili: l’inquinamento, l’isolamento viario, la crisi occupazionale". Aggiunge: "A distanza di pochi giorni Cortemilia e la Valle Bormida hanno perso due persone simbolo della storia recente: don Vincenzo Visca e l’ex sindaco di Cortemilia Giancarlo Veglio, entrambi protagonisti della rinascita della Valle Bormida".

Don Vincenzo Visca era nato a Montà nel 1929. Nei primi anni di sacerdozio è stato insegnante di lettere nel seminario di Alba. Ha scritto articoli e libri. Tra i suoi volumi “I Don Nessuno”, dedicato a tutti quei sacerdoti che hanno operato in silenzio, con umiltà e sacrificio nelle parrocchie, spesso molto piccole, di Langhe e Roero.

Il rosario sarà recitato venerdì 24 ottobre alle 20,30 nella parrocchia di S. Antonio Abate di Montà. I funerali sabato 25 ottobre alle 9 nella stessa chiesa.