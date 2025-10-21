 / Attualità

Attualità | 21 ottobre 2025, 11:40

Cortemilia dice addio a don Vincenzo Visca, parroco anti Acna  e protagonista della rinascita della Valle Bormida

Originario di Montà, per quarant’anni guidò la parrocchia di San Michele. Nel 2017 la Confraternita della Nocciola lo nominò “Cortemiliese Doc”

Don Vincenzo Visca, originario di Montà, aveva 96 anni

Don Vincenzo Visca, ex parroco di San Michele a Cortemilia e di Castelletto Uzzone e Gottasecca, è morto nella notte nella casa di cura La Residenza di Rodello.

Aveva 96 anni, 40 dei quali trascorsi alla guida della parrocchia cortemiliese, dove negli anni 80-90, quelli della lotta all’Acna di Cengio e della crisi occupazionale seguita alla chiusura degli stabilimenti Miroglio, aveva difeso e sostenuto con energia e convinzione le istanze degli abitanti della Valle Bormida.

Nel 2017 la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa lo aveva nominato “Cortemiliese Doc”, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato a persone, enti o associazioni che si sono particolarmente distinte per l’impegno speso a favore del territorio.

"Un sacerdote – spiega il gran maestro della Confraternita Ginetto Pellerinoche ha rappresentato molto per le comunità dove ha operato sotto l’aspetto religioso ma anche umano. Sempre presente, energico, dotato di una forza morale che metteva a disposizione della sua gente nei momenti più difficili: l’inquinamento, l’isolamento viario, la crisi occupazionale". Aggiunge: "A distanza di pochi giorni Cortemilia e la Valle Bormida hanno perso due persone simbolo della  storia recente: don Vincenzo Visca e l’ex sindaco di Cortemilia Giancarlo Veglio, entrambi protagonisti della rinascita della Valle Bormida".

Don Vincenzo Visca era nato a Montà nel 1929. Nei primi anni di sacerdozio è stato insegnante di lettere nel seminario di Alba. Ha scritto articoli e libri. Tra i suoi volumi “I Don Nessuno”, dedicato a tutti quei sacerdoti che hanno operato in silenzio, con umiltà e sacrificio nelle parrocchie, spesso molto piccole, di Langhe e Roero.

Il rosario sarà recitato venerdì 24 ottobre alle 20,30 nella parrocchia di S. Antonio Abate di Montà. I funerali sabato 25 ottobre alle 9 nella stessa chiesa.

Redazione

